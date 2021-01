Learning by cooking quasi

Ennepe-Süd. Jan Danowski, Fitnesstrainer und ehemaliger Handballer, gibt Tipps, wie jetzt gesundes Essen zu Hause Einzug halten kann.

Neben sportlichen gibt es auch kochende Vorsätze, die zu Beginn eines Jahres aufgestellt und umgesetzt werden kann. Jan Danowski, ehemaliger Handballer des HC Ennepetal und jetzt Fitnesstrainer in Gevelsberg (CrossFit mit Schmackes), gibt Tipps, wie in Zeiten der Corona-Pandemie gesundes Essen in den Alkltag Eihzug halten kann.

Es gibt Menschen, bei denen drehen sich die Gedanken das ganze Jahr über immer wieder ums Abnehmen und eine gesündere Ernährung. Doch dann kommt immer wieder etwas dazwischen oder irgendwas hält sie ab. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um anzufangen. Dafür gibt es mehrere Gründe beziehungsweise Anlässe.

Drei Gründe für gesünderes Essen

Erstens: Dank Home-Office oder Distanzunterricht hängt die Familie oft aufeinander. Das ist nicht immer leicht. Aber: Essen muss man trotzdem. Der Vorteil an dieser Situation ist, dass Zeit gespart wird. Keine Hin- und Rückwege zur Arbeit, keine Abholwege zu den Aktivitäten der Kinder, keine weiteren Besuche, Treffen und Events. Diese Zeit kann genutzt werden, um selbst und gesund zu kochen. Das kann man zu einer Gewohnheit machen.

Zweites: Kocht man selbst, weiß man, was in dem Essen ist. Und es ist frisch. Viele Restaurants haben einen Lieferdienst. Doch egal wie gut das Restaurant ist, in Warmhalteschalen und mehreren Kilometern Fahrweg schmeckt vieles nicht mehr so, als wäre es frisch aus der Küche gekommen. Und: Wer selbst Sachen kocht, die man normalerweise auswärts gegessen hätte und das Rezept anpasst, hat den Kochlöffel in der Hand und kann die Zutaten so wählen, dass das Essen gesund und nachhaltig ist. Mögliche Folgen: Zusatzstoffe fallen weg, weniger Fett benutzen.

Gesunde Individualität geht vor

Drittens: Oft bestellt man dasgleiche Gericht oder ähnliche Gerichte wie die Kolleginnen und Kollegen. Das fällt zu Hause weg. Gesunde Individualität geht vor. Außerdem kannma, um gesünder zu essen, seine Essensbestandteile einzeln wiegen, bevor man sie isst, damit man das Gewicht in eine App für Kalorientracking eintragen kann und genau im Blick hat, ob man schon genug von den wichtigen Makronährstoffen Protein, Kohlenhydraten und Fett gegessen hat. Keiner würde einen deswegen beäugen oder seltsam anschauen.

Es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb man genau jetzt anfangen sollte, selbst frisch und gesund zu kochen. Einer der wichtigsten Gründe ist: "Schieb es einfach nicht länger vor dir her, denn dadurch wird es nicht besser oder leichter", sagt Jan Danowski. "Man braucht einmal eine Routine was das Kochen angeht und dann geht es so selbstverständlich von der Hand wie Zähneputzen. Learning by cooking quasi."

