Lena Oberdorf: Mit diesem Video erstaunt sie vor dem Abitur

Am Ende des Videos versenkt Lena Oberdorf, aus Gevelsberg stammende, 18-jährige Fußball-Nationalspielerin, den Fußball volley im Basketballkorb. Die Abwehrchefin des Bundesligisten SGS Essen, die als möglicher Zugang beim VfL Wolfsburg gehandelt wird und vom Internet-Portal goal.com mit dem „NxGN-Award“ als beste Nachwuchsspielerin der Welt ausgezeichnet wurde, spricht über technische Fähigkeiten, die Abiturprüfungen und die Corona-Pause.

Frau Oberdorf, Luca Waldschmitt nominierte Sie in den sozialen Medien für die FUBAZ-Challenge des DFB. Wieso können Sie in diesem beeindruckenden Video am Ende so locker den Ball in einem Basketballkorb versenken – als Abwehrspielerin?

Lena Oberdorf: Gegenfrage: Warum sollten Abwehrspieler keine guten technischen Fähigkeiten besitzen? (grinst) Heutzutage ist es wichtig, auf jeder Position eine gute Technik an den Tag zu legen.

Und wenn man solche guten Trainingsgeräte im Garten stehen hat, macht es natürlich auch sehr viel Spaß, an der Technik zu arbeiten. Die Annahme, dass 6er oder 10er die beste Technik haben, trifft also nicht immer zu.

Hand aufs Herz: Das Video im Garten der Eltern klappte aber nicht auf Anhieb, oder?

Tatsächlich waren es drei Versuche. (schmunzelt) Vielleicht konnte ich es auch so schnell, weil wir als Kinder immer alle möglichen Spiele mit dem Ball im Garten gespielt haben – und somit ist einiges hängen geblieben.

Wie empfänglich sind Sie gewöhnlich für die aktuell unzähligen Challenges in den sozialen Medien?

Ich finde es witzig, wie viele verschiedenen Challenges derzeit im Internet kursieren. Allerdings war die FUBAZ-Challenge mit Luca die erste, an der ich teilgenommen habe. Mal sehen, was da jetzt noch so kommt...

Dient so etwas als Ablenkung im Abi-Stress? Wie steht es um die Prüfungen eigentlich?

Die Prüfungen finden in dieser Woche statt, wobei ich die erste schon hinter mich gebracht habe. Diese beinhaltete einen Fünf-Kilometer-Lauf auf Zeit, was mir natürlich sehr entgegenkam. Das Training findet nun auch wieder in Kleingruppen statt, so dass ich so viel Ablenkungen von den Abiturprüfungen gar nicht brauche. Ich nutze die Zeit, die ich habe, lieber zum Lernen.

Wünschen Sie sich eigentlich ein „Go“ auch zur Fortsetzung der Saison in der Frauen-Bundesliga?

An sich würde ich mich sehr freuen, wieder mit der kompletten Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Aber das birgt auch Risiken, so dass generell Argumente dafür und dagegen sprechen. Schlussendlich werden sich die Experten beraten und eine Entscheidung zur Wiederaufnahme oder Absetzung treffen.

Ich las von einem neuen Hobby, dem Kochen. Welches Gericht kochen Sie am liebsten und wie locker klappt das Kochen?

Das stimmt. Ein Lieblingsgericht habe ich an sich nicht. Ich probiere im Moment viel aus, aber es gibt immer viel Gemüse und morgens eine Frühstücks-Bowl, wobei dort mehr gemixt als gekocht wird. (grinst)