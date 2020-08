Malik Kudic wechselt von den EN Baskets Schwelm nach Hanau

Schwelm Malik Kudic verlässt die EN Baskets Schwelm nach einer Saison wieder und schließt sich den White Wings Hanau an.

Malik Kudic hat einen neuen Verein gefunden. Der 21-Jährige verlässt die EN Baskets Schwelm nach einer Saison wieder und wechselt zu den White Wings Hanau.

Für die Baskets stand Kudic, der auf den Flügelpositionen zuhause ist, in der abgelaufenen Saison durchschnittlich 13 Minuten auf dem Feld und erzielte 4,3 Punkte bei 1,5 Rebounds.

Kudic überzeugt im Tryout

Der 2,03 m große Kudic wurde in der Porsche Basketball-Akademie in Ludwigsburg und später bei der Orange Academy in Ulm ausgebildet. Anschließend zog es ihn zu den Schwelmer Baskets, jetzt zieht er nach Hessen weiter.

Hanaus Geschäftsführer Sebastian Lübeck lobt Kudic: „Malik hat uns im Tryout überzeugt. Seine Athletik und Energie werden uns in der kommenden Saison helfen.“ (tim)