Menge stellt in Schwelm alle Ämter zur Verfügung

Am 21. Juni 2013 berichteten wir unter dem Titel „Ein riesiger Umbruch am Brunnen“ von gravierenden Veränderungen beim VfB Schwelm. Mit nur fünf Spielern aus dem Kader der Vorsaison, aber zahlreichen Neuzugängen ging Trainer Bastian Zarnekow in die Spielzeit 2013/14. Ziel war nach dem Fall in die Kreisliga A der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Auch nach der noch laufenden Saison stehen die Kreisstädter vor einem Neubeginn. Marco Menge, der als Spieler, Trainer und für den Spielbetrieb zuständiges Vorstandsmitglied in Dreifach-Funktion tätig ist, wird seine Ämter zum Saisonende beziehungsweise mit der nächsten Jahreshauptversammlung niederlegen. Das hat der 38-Jährige jetzt öffentlich gemacht. Vereinsintern hatte er dies bereits zu Jahresbeginn kommuniziert.

Verein frühzeitig informieren

„Den Verein frühzeitig über meine Absichten zu informieren, war mir nach der langen Zeit, die ich in Schwelm bin, wichtig“, erläutert Menge. Er war 2013 zum Brunnen gekommen, als Spieler und Co-Trainer unter Bastian Zarnekow. Ab der Saison 2015/16 übernahm er die Verantwortung für das Team. Ziel war von Anfang an die Rückkehr in die Bezirksliga, die mehrfach knapp verpasst am 10. Juni 2018 im Ischeland-Stadion mit dem 4:2-Sieg im zweiten Aufstiegsspiel gegen Kurdistan Hagen (das erste Spiel hatte der VfB mit 4:1 gewonnen) gelungen war.

Turbulente Versammlung 2017

Auf einer turbulenten Jahreshauptversammlung im April 2017 hatte Marco Menge zusätzlich den Funktionärsposten des Vorstands Spielbetrieb beim VfB übernommen. „Da habe ich mich in die Verantwortung drängen lassen, um den Verein über Wasser zu halten“, blickt Menge zurück. Alles zusammen – wegen Personalproblemen musste er, der 2016 das Ende seiner aktiven Karriere verkündet hatte, immer wieder auch selbst spielen – ist dem Inhaber einer Versicherungsagentur jetzt zu viel geworden. Vor allem missfällt ihm, dass er aufgrund der Mehrfachbelastung seine Rolle als Trainer nie hundertprozentig ausfüllen konnte.

Denn da hat er durchaus noch Ambitionen. Nicht umsonst hat er den B-Trainerschein erworben, mit dem er alle Amateurteams bis zur Oberliga trainieren darf.

VfB Schwelm liegt ihm am Herzen

In der Vergangenheit hat Menge alle Angebote anderer Vereine ohne nähere Prüfung abgelehnt. „Der Verein liegt mir am Herzen“, begründet er dies und fügt hinzu. „Ohne das wäre ich schon längst weg gewesen.“ Was ihm allerdings zugesetzt hat, waren die Probleme, mit denen er in Schwelm zu kämpfen hatte. Er nennt da den oft sehr kleinen Kader, die mangelhafte Trainingsbeteiligung und die geringen finanziellen Mittel, die der Verein zur Verfügung stellen konnte. „Das war ein schleichender Prozess. Ich habe mich oft gefragt, ob das den Aufwand noch wert ist“, so der 38-Jährige, der acht Jahre lang für den 1. FC Wülfrath in der Verbands- und Landesliga gekickt hat. Vielleicht haben die Querelen in der Mannschaft im Laufe dieser Saison das Fass zum Überlaufen gebracht.

Trainerjob in höherer Liga nicht ausgeschlossen

Seine Verbundenheit mit dem VfB stellt Menge aber noch einmal unter Beweis. Zwar will er sich in den anstehenden Neuanfang nicht mehr einmischen. Aber, so Menge: „Ich habe angeboten, bei der Planung für die nächste Saison mitzuwirken und meine Kontakte einzubringen.“ Für die laufende Saison formuliert der Spieler-Trainer-Funktionär ein klares Ziel: „Ich möchte die ordentlich zu Ende bringen und noch ein paar Punkte holen.“ Nach menschlichem Ermessen sollten die Schwelmer mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen.

Für die Zukunft erhofft sich Marco Menge wieder einen Trainerjob zu bekommen. Diesmal ohne selbst spielen und Vorstandsarbeiten übernehmen zu müssen.