Milberg holt Silber und Bronze für SE Gevelsberg

Die SE Gevelsberg unterstreichen einmal mehr die gute Ausbildung des Leichtathletik-Nachwuchs’. Viele Titel und gute Platzierungen gingen ins Stefansbachtal. Trainer Wulf-Dieter Scheer hat es Jahr für Jahr geschafft, behutsam die heimischen Talente zu besten Leistungen zu bringen. Und die ersten Ergebnisse lassen einiges erhoffen, lassen wieder einiges erwartet. So fuhr mit großen Erwartungen Anna Milberg (SE Gevelsberg) zu den westfälischen U16-Meisterschaften nach Paderborn. Die Erwartungen erfüllten sich mit Silber, Bronze, und einem neunten Platz

Erste Starts sind vielversprechend

Milberg hatte sich seit dem Herbst intensiv auf die anstehende Freiluftsaison vorbereitet. „Obwohl das Freilufttraining in unserer Region alles andere als leistungsfördernd war und das Techniktraining in einer Normalhalle nicht den Wettkampfbedingungen entspricht“, so Scheer. Aber erste Starts in Düsseldorf und Leverkusen zeigten, dass Anna Milberg sich seit dem Herbst toll entwickelt hat. Das Erreichen der Qualifikationsnormen für die Hallen-Meisterschaft bereitete ihr keine Probleme.

Bestleistungen im 60m-Sprint

In Paderborn stand zuerst der 60m-Lauf auf dem Programm. Schon im Vorlauf erreichte die Gevelsbergerin mit 8,30 Sekunden trotz eines mäßigen Starts eine neue Bestleistung. Damit qualifizierte sie sich mit sieben weiteren Mädchen für zwei Endläufe. Scheer: „In ihrem Lauf startete sie fantastisch.“ Milberg gewann den Lauf in 8,25 Sekunden – eine weitere Steigerung ihrer Bestleistung. Nach der Auswertung beider Läufe konnte sie überglücklich als Dritte auf das Podium steigen.

Unterbrechung im Weitsprung

Dafür musste sie allerdings den Weitsprung unterbrechen, in den sie mit einem Fünf-Meter-Sprung gestartet war und in dem sie bis dahin mit 5,19 Metern führte. Vielleicht gab ihr die Siegerehrung noch einen Kick, denn danach gelang ihr mit 5,31 Meter ein ganz herausragender Sprung. Diese Weite wurde zwar von einer anderen Springerin noch übertroffen (5,50m), „aber mit dem zweiten Platz konnte Anna Milberg aufgrund der Vorleistungen der Teilnehmerinnen nicht rechnen“, analysiert Wulf-Dieter Scheer.

Langer Wettkampftag kostet Kraft

Abschließend startete die Gevelsbergerin noch über 60m-Hürden. Obwohl sie im Vorlauf eine Hürde streifte, lief sie mit 9,84 Sekunden eine Bestzeit. Sie erreichte damit einen der drei Endläufe, um die 34 Mädchen gestritten hatten. Anna Milberg startete furios in ihren Lauf und führte sogar bis zur vorletzten Hürde. Dann zeigte sich aber, dass der lange Wettkampftag Kraft gekostet hatte, denn eine Läuferin zog noch an ihr vorbei. Diese wurde Dritte, Milberg kam um nur wenige Hundertstel langsamer auf den 9. Platz. Dabei verbesserte sie ihre Bestzeit sogar nochmals auf 9,81 Sekunden.

Christine Offermann, Abteilungsleiterin der SE Gevelsberg, und Trainer Wulf-Dieter Scheer. Foto: Archiv / WP

„Insgesamt lassen die Superergebnisse der Vierzehnjährigen erkennen, dass sie zuversichtlich die bald beginnende Freiluftsaison erwarten kann“, so Scheer.