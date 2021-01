Milen Zahariev wird EN Baskets Schwelm möglicherweise fehlen

Schwelm/Stahnsdorf So wollen die Möller-Schützlinge die Englische Woche mit den Gastspielen uin Stahnsdorf und Sandersdorf und gegen Iserlohn bestehen.

Vor dem 15. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, ist die Tabellen wieder ein wenig gerade gerückt. Nach dem Bochumer 109:92 (26:17, 27:26, 25:34, 31:15)-Sieg gegen Wedel am vergangenen Mittwoch sind es nur noch neun Spiele der Liga, die nachgeholt werden müssen. Drei davon sind terminiert. Auch die der EN Baskets Schwelm, die am kommenden Mittwoch, 27. Januar, bei den BSW Sixers in Sandersdorf antreten müssen und am 10. Februar Bochum empfangen. Den Jungs um die Trainer Falk Möller und Robin Singh steht eine schwere Englische Woche bevor.

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +





Am Sonntag geben die Schwelmer ihre Visitenkarte in Stahnsdorf ab. Bei den TKS 49ers beginnt um 16 Uhr die Partie und kann auf einem Livestream verfolgt werden. Die Kreisstädter reisen selbstbewusst mit der kleinen Serie von drei Siegen in Folge in den Landkreis Potsdam. Allerdings mit personellen Sorgen: David Ewald ist angeschlagen, ihn plagt eine Blessur am Unterschenkel. Doch mit ihm wird Falk Möller disponieren können. Schlechter sieht es bei Milen Zahariev aus. Der Bulgare ist in ärztlicher Behandlung wegen einer schmerzhaften Fußverletzung. Der Einsatz des Flügelspielers am Sonntag ist mehr als fraglich.

In der Hinrunde konnten die EN Baskets Schwelm und dabei fast durchgehend die Partie kontrollieren. TKS-Aufbauspieler Babkauskas wurde damals von Ewald verteidigt und im Wirkungskreis stark eingeschränkt. Überraschend verloren die TKS 49ers allerdings zuletzt in Wedel. Keine Frage also, dass die sonntäglichen Gastgeber in eigener Halle wieder Meisterschaftspunkte sammeln wollen. Stahnsdorf ist in der Saison daheim bisher unbesiegt.

Nach den Spielen am Sonntag in Stahnsdorf und am Mittwoch in Sandersdorf folgt am kommenden Samstag, 30. Januar, das NRW-Derby gegen Iserlohn in eigener Halle. Das macht die schwere Englisch Woche für die Mannschaft um die Kapitäne Nikita Khartchenkov und Dario Fiorentino komplett.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +