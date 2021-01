Müller macht weiter, Vukas kommt

Ennepetal. Zwei Spiele, zwei Siege, jetzt die Unterbrechung, Ende ungewiss. Dennoch: So plant die TG Voerde die folgende Spielzeit 2021/2022.

Zwei Spiele sind in der Handball-Landesliga erst gespielt, zweimal hat die TG Voerde gewonnen, seit Oktober ist die Saison unterbrochen. Ob die Spielzeit beendet werden kann, steht derzeit in den Sternen. Die Ennepetaler planen derweil für die folgende Saison 2021/2022. Denn auf seiner Facebook-Seite teilt der Verein mit, "dass wir unsere auf beidseitigem Wunsch (...) weiter fortsetzen werden". Die TG Voerde betont, dass nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch sportliche Gründe immer wieder aufgezeigt haben, dass man zusammenhalten müsse und eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft weiter gestalten solle.

Mit dieser "Vertragsverlängerung" erweitert der Landesligist den Trainerstab um Torwart-Trainer Ante Vukas, der derzeit beim Drittligisten SGSH Dragons aus Schalksmühle unter Vertrag steht. Er sammelte Erfahrungen unter anderem in der Bundesliga und wurde mit Kroatien Jugendweltmeister. Seit der Saison 2017/2018 spielt der heute 30-Jährige für Schalksmühle, vorherige Vereine waren unter anderem RK Split, TUSEM Essen, Leichlinger TV.

Alle Spieler machen weiter

Damit ist die personelle Planung so gut wie abgeschlossen. Denn alle Spieler aus dem Landesliga-Kader sicherten dem Klub den Einsatz auch für die nächste Saison zu. „Leider konnten wir unsere Spielgeschicklichkeit und unser Können in dieser Saison noch nicht voll zeigen, die Fortschritte unter HaPe Müller sind enorm und ich freue mich diese auch in der nächsten Saison mit den Jungs in einer hoffentlich vollen Halle einzusetzen“, so TGV-Torjäger Dennis Riebeling.



