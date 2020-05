Nach Corona-Pause: So läuft Betrieb im VitaFit in Ennepetal

Ennepetal. Unter strengsten Auflagen dürfen Fitness-Studios wie das VitaFit in Ennepetal nun wieder öffnen. So arrangieren sich Besucher und Trainer.

An die Geräte, fertig, los. Auch die Individualsportler in den Fitness-Studios haben der Öffnung ihrer Trainingsstätte lange entgegengefiebert. Das VitaFit in Ennepetal hieß seine Mitglieder nun nach der coronabedingten Wartezeit zum ersten Mal wieder willkommen. Die Pause hatte zuvor eine starke Umstellung mit sich gebracht, die aber auch die Kreativität aus dem Team herauskitzelte.

Als vor zwei Monaten bekannt wurde, dass alle Fitnesseinrichtungen vorübergehend schließen müssen, waren die Inhaber des VitaFit zunächst mit juristischen Belangen konfrontiert. Die Frage, wo und wann Hilfe kommt, um die Liquidität des Studios zu gewährleisten, stand im Mittelpunkt. In den Wochen, in denen die Geräte stillstanden und keine Kurse gegeben wurden, waren Schulungen an der Tagesordnung.

Muskulatur schnell abgebaut

„Die Zeit war für alle erstmal komisch“, beschreibt Studioleiter Mario Krähling die Situation der Schließung. Dennoch hat das Team den Draht zu seinen Mitgliedern gehalten, unter anderem über die Social Media Kanäle mit Videos, in denen die Experten Training für Zuhause vorstellten.

Studioleiter Mario Krähling zeigt den Mitgliedern des VitaFit Ennepetal aus den heimischen vier Wänden, wie man gesund kocht. Foto: Privat

René Göbbels, einer der Inhaber des Studios, war von der Kreativität während der Krise positiv überrascht. „Wir kamen echt auf grandiose Ideen. Wir haben zum Beispiel auch zwei Spieleabende live gemacht.“ Dabei hatten er und Studioleiter Krähling sich abends im Studio getroffen und live über Facebook gestreamt. Mit den Klassikern ‚Wer wird Millionär‘ oder ‚Tabu‘ haben sie ihre Zuschauer durch den Abend geleitet und anhand der Kommentarfunktion auch involvieren können, sodass am Bildschirm mitgeraten werden konnte.

„Abgesehen davon hat Mario sogar Kochvideos gemacht.“ Mit den Kochvideos verwies Krähling auf gesunde Ernährung – eine wichtige Komponente für einen gesunden Lebensstil. Er erklärte dabei Schritt für Schritt die Zubereitung verschiedener Gerichte, aber auch die Wirkung auf den Körper. „Unser Social Media Bereich ist jetzt auf jeden Fall besser“, resümiert er.

Auch Trainingspläne verschickten sie an ihre Mitglieder. Insbesondere ältere Menschen bauen Muskulatur schneller ab, was sich während der zwei vergangenen Monate ohne Sport bemerkbar machte. „Sie haben am Telefon gesagt, dass ihnen alles wieder schwerer fällt, allein das Aufstehen, weil sie nur noch Zuhause sind und viel sitzen, was sich darauf auch wieder auswirkt“, erklärt der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann.

Öffnung ist ein wichtiger Schritt

„Deswegen war das ein wichtiger Schritt, dass wir jetzt wieder aufmachen durften, damit die Leute auch wieder trainieren können. Die Älteren gehören zwar zur Risikogruppe, aber genau für diese ist es wichtig, jetzt auch wieder das Immunsystem zu stärken.“ Inhaber Göbbels spricht bei den letzten Maßnahmen vor der Wiedereröffnung von einer „Hauruck-Aktion“. Erst drei Tage vor der Öffnung wurden letzte Maßnahmen bekannt, die berücksichtigt werden mussten, bevor das Ordnungsamt das Studio kontrollierte und es zur Öffnung freigab.

Zuvor hatten die Mitarbeiter alles daran gelegt, alles zur höchsten Sicherheit umzugestalten. „Dann kam der Tag mit dem Ordnungsamt, an dem ich echt Angst hatte“, gesteht Göbbels. Nach dem Rundgang im Studio war aber klar, dass seine Sorge unberechtigt war und das Studio wieder öffnen dürfe. Seit dem vergangenen Mittwoch läuft der Betrieb wieder. „Wir sehen, dass das Team Bock hat und Gas gibt. Alle freuen sich, dass wieder auf ist, aber man muss trotzdem aus dieser Art Winterschlaf kommen.“

Die Wiedereröffnung wurde mit Dekorationen und einem breiten Lächeln der Mitarbeiter feierlich eingeleitet. Auch Studioleiter Krähling war dabei: „Das war wie eine Neueröffnung, als die Leute reinkamen. Das hat echt Spaß gemacht.“ Es wurden viele positive Resonanzen ans Team herangetragen, von der Sehnsucht nach dem Training bis hin zu Komplimenten zu den Sicherheitsvorkehrungen im Studio. „Es gab viele, die mit einem Lächeln wieder raus gegangen sind“, sagt Krähling. Inhaber Göbbels fügt hinzu: „Auf Facebook haben sogar welche geschrieben, dass es im Studio sicherer als im Supermarkt ist.“

Geld ist für Mitglieder zweitrangig

Die Stimmung in den Trainingsräumen sei momentan sehr gut und alle halten Abstand, sodass jeder sicher trainieren kann. Aktuell wird das Personal hochgefahren und das Team will sich telefonisch nochmal mit den Mitgliedern in Verbindung setzen, um sich für die Solidarität zu bedanken. „Mir ist sehr wichtig, dass wir erfahren haben, wie solidarisch unsere Mitglieder sind. So ein mittelständisches Unternehmen, wie wir es sind, ist in solchen Zeiten auf Solidarität angewiesen“, erklärt Göbbels.

„Die Fitnessbranche erlebt gerade, dass Solidarität stark vorhanden ist und die Mitglieder ihre Beiträge trotzdem noch weiterzahlen.“ Die Inhaber hatten sich verschiedene Pakete überlegt, die sie den Mitgliedern anbieten können, damit ihre Beiträge für die versäumte Zeit kompensiert werden, doch viele wollten das Geld einfach dem Studio überlassen, ohne eine Gegenleistung einzufordern. „Viele haben gesagt, dass das mit dem Geld erstmal zweitrangig ist. Hauptsache wir würden schnell wieder aufmachen, weil wir ihnen gefehlt haben.“ Nun hofft das VitaFit auf weitere Lockerungen und will sich mit einem Event bedanken. Dadurch soll die Solidarität der Mitglieder honoriert werden.