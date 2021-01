Oberliga kompakt: Trainer bleibt dem Bilbao-Projekt treu

Trainer Timo Ostdorf will in Haltern weiter vorangehen.

Hagen In der Fußball-Oberliga Westfalen bestimmen in der Winterpause zumeist personelle Nachrichten die Szene. Wir haben die aktuellen News.

Der TuS Haltern bezeichnete es als "Paukenschlag zum Jahreswechsel": Cheftrainer Timo Ostdorf hat seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten vor Jahreswechsel vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das Gesicht des "Bilbao-Konzeptes", das konsequent auf Spieler aus dem unmittelbaren Umfeld setzt, geht damit auch in Zukunft voran - bis 2023.

Nach einem radikalen Umbruch rangiert der Verein im Mittelfeld der Oberliga, während man in allen Pokalwettbewerben ungeschlagen ist und vor Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie sogar im Westfalenpokal Regionalligist Rot-Weiß Ahlen besiegen konnte.

"Wichtigste Personalie für die kommende Saison"

Daniel Haxter, Fußball-Abteilungsleiter der Seestädter, sagt: „Timo Ostdorf war und ist als Spieler, Jugendtrainer und Senioren-Trainer mit dem TuS Haltern am See erfolgreich. Wir freuen uns sehr, dass wir die wichtigste Personalie für die kommende Saison schon jetzt langfristig klären und damit den eingeschlagenen Bilbao-Weg nicht nur konsequent, sondern auch personell konstant weiterverfolgen.“

Auch in Hamm wurde der Vertrag des Trainers bis 2023 verlängert. Noch vor Weihnachten haben die Verantwortlichen der SpVg. dieses "Zeichen der Wertschätzung" für Steven Degelmann gesetzt. Der 37-jährige Degelmann ist seit knapp einem Jahr für die "Rothosen" verantwortlich, die nach acht Spielen punktlos am Tabellenende rangieren.

Westfalia Herne rüstet auf

Westfalia Herne ist in den ersten Saisonwochen ebenfalls nicht in Tritt gekommen (ein Punkt, Platz 20). Der Traditionsklub aus dem Pott konnte zuletzt aber gleich vier Zugänge für den Sommer bekanntgeben: Stürmer Jan-Niklas Kaiser wechselt vom TuS Haltern zur Westfalia. Der 22-Jährige stand zuvor beim FC Marl und DSC Wanne-Eickel unter Vertrag. Apropos: Drei neue Spieler für die kommende Saison kommen vom DSC ans Schloss Strünkede: Deniz Ergüzel, Cedric Dürschke und Ebeny Nguimba.

Und eine wichtige Säule des SCW-Teams hat auch für 2021/22 zugesagt: Dacain Baraza, zweikampfstarker und torgefährlicher Abwehrriese im Alter von 20 Jahren.

Das sagt Holzwickede zur Regionalliga

Ganz andere "Sorgen" haben da die Verantwortlichen in Holzwickede. Im "#HSCMeeting", dem neuen Video-Format des Fusionsklubs, sprach HSC-Sportchef Tim Harbott über die Aussichten des Tabellenzweiten. Sechs Spiele, sechs Siege stehen für den Verein aus dem Kreis Unna zu Buche, der Regionalliga-Aufstieg scheint machbar. Harbott wägt ab: "Im Prinzip ist es komplett verrückt, nach dem 6. Spieltag über einen Aufstieg in die Regionalliga zu sprechen. Wir in Holzwickede haben uns natürlich schon mal Gedanken über das Thema gemacht. Aus sportlicher Sicht müsste man sagen: Natürlich, wenn man die Chance hat, durch diese Tür zu gehen, dann muss man es tun. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele, viele Fragezeichen: Machen unsere Spieler das mit? Was ist mit den Sponsoren, welche Auflagen gibt es es zu beachten? Hinter den Kulissen machen wir uns darüber Gedanken und werden irgendwann eine Entscheidung dazu treffen. Noch ist es aber sehr früh in der Saison."