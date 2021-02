RE Schwelm präsentiert ersten Neuzugang für nächste Saison

Schwelm Simon Hewig kommt vom TuS 05 Dortmund-Wellinghofen zum Handball-Verbandsligisten RE Schwelm. Er gilt als wurfgewaltiger Spieler.

Handball-Verbandsligist RE Schwelm verstärkt sich in der kommenden Saison mit Rückraumspieler Simon Hewig. Der 20-Jährige spielte zuletzt für den TuS 05 Dortmund-Wellinghofen und ist im Rückraum wie in der Deckung flexibel einsetzbar. Als wurfgewaltiger Spieler mit viel Entwicklungspotential passt er perfekt ins Anforderungsprofil der Schwelmer.

"Wir haben noch nach Verstärkungen gesucht, zumal mit Yannick Schmitz ein wichtiger Spieler in der kommenden Saison aussetzen wird", so der künftiger Spielertrainer Björn Rauhaus. "Mit Simon haben wir einen jungen Spieler für uns gewinnen können, der super in die Mannschaft passt und bei uns die Möglichkeit bekommt, den nächsten Schritt zu machen", freut sich Rauhaus über die zusätzliche Alternative. Mit der Verpflichtung bleiben die Schwelmer ihrer Linie treu, in Zukunft vermehrt auf junge Spieler zu setzen.

Sichtung per Video

Ungewöhnlich war lediglich das Zustandekommen des Wechsels. Aufgrund der ausgesetzten Saison mussten Rauhaus und seine Trainerkollegen Hewig per Videomaterial einschätzen. "Wir haben uns einige Videos besorgt und schnell gesehen, dass er genau das mitbringt was wir suchen.", so Rauhaus.

Hewig selbst geht mit viel Vorfreude und Tatendrang an die neue Aufgabe. "Nach Schwelm zu wechseln ist eine tolle Herausforderung. Das Vertrauen der Trainer nehme ich dankend an und traue mir zu, der Mannschaft weiterzuhelfen. Als die Möglichkeit bestand nach Schwelm zu gehen, musste ich nicht lange überlegen." Seine Zeit im Jugendbereich verbrachte er beim DJK Ewaldi Aplerbeck sowie in Herdecke. Neben der Verpflichtung von Hewig halten Rauhaus und die RE weiterhin die Augen nach möglichen Neuzugängen offen. "Auf der einen oder anderen Position würden wir gerne noch etwas machen."

