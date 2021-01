RE Schwelm stellt Weichen für die Zukunft

Schwelm Das neue Trainer-Trio des Handball-Verbandsligisten RE Schwelm setzt in der kommenden Saison auf bewährtes Personal.

Nach dem angekündigten Abschied von Trainer Henning Becker im kommenden Sommer, entschied sich Handball-Verbandsligist RE Schwelm, mit drei Spielertrainern in die nächste Spielzeit zu gehen. Das Gespann um Yannick Brockhaus, Björn Rauhaus und Kevin Kliche kann bei der neuen Aufgabe auf bekanntes Personal bauen.

Nahezu der komplette Kader hat seine schnelle Zusage gegeben. Mit Jannik Adam verlässt ein Rechtsaußen die Schwelmer Richtung MTV Rheinwacht Dinslaken. Abwehrspezialist Yannick Schmitz bleibt zwar Teil des Vereins, setzt in der kommenden Saison jedoch aus persönlichen Gründen aus. "Jannik Adam wünschen wir für die Zukunft alles Gute. Der Ausfall von Yannick Schmitz trifft uns natürlich, weil er eine wichtige Stütze für uns ist. Aber wir haben vollstes Verständnis und unterstützen ihn bei seiner Entscheidung. Die Tür für ihn ist zu jeder Zeit offen", sagt das Trainertrio. Die Kontinuität ist für die RE gerade in unsicheren Zeiten wie diesen besonders wichtig. "Wir freuen uns, dass die Mannschaft uns das Vertrauen schenkt und den Weg mit uns und dem Verein gehen möchte", ist sich das Trainergespann einig und bedankte sich gleichzeitig beim Vorsitzenden des Fördervereins Frank Schemmer, der die Gespräche mit den Spielern führte.

Einigen Akteuren ist diese Situation nicht unbekannt, zu Beginn der letzten Saison saßen Kliche und Brockhaus bereits gemeinsam mit Bastian Möller für einige Spiele auf der Bank. Nun rückt Rückkehrer Rauhaus mit ins Trainerteam. "Die Reaktionen der Spieler zeigen, dass die beiden es letztes Jahr gut gemacht haben. Ich freue mich, ab dem Sommer meinen Teil beitragen zu können.", äußerte sich Rauhaus. Seine Kollegen Brockhaus und Kliche freuen sich schon jetzt auf die neue Rolle. "Für uns ist es eine tolle Situation. Wir verstehen uns untereinander sehr gut und kennen den Kader. Wir wissen, dass es eine tolle Truppe ist, mit der wir in der Verbandsliga auf jeden Fall bestehen können." Neben dem bestehenden Kader soll auch der Nachwuchs intensiv eingebunden werden, Gespräche mit den Jugendtrainern sind für die kommenden Wochen geplant. Mit Lukas Austermann aus der B-Jugend trainierte in der Vergangenheit bereits ein hoffnungsvolles Talent regelmäßig mit, weitere sollen aus der A- und B-Jugend folgen. "Alle die möchten, bekommen eine Chance, sich bei uns zu beweisen. Das ist der Weg, den wir als Rote Erde gehen wollen", setzen Rauhaus, Kliche und Brockhaus auf die Jugend.

Der Kader der RE im Überblick

Im Tor setzen die Schwelmer auf das Duo Jan-Lukas Pape und Finn Steinbach. Pape ist seit vielen Jahren die Konstante im Tor der RE und durchlief alle Jugendmannschaften. Trotz seiner erst 26 Jahre spielt er seit fast zehn Jahren im Seniorenbereich und ist einer der absoluten Leistungsträger. Dazu kommt mit Steinbach ein junges Talent, das in diesem Sommer zur RE wechselte. Im einzigen Heimspiel der Saison gegen Hombruch ließ er seine Klasse bereits aufblitzen. "Mit den beiden haben wir ein sehr gutes Torhütergespann.", lobt Brockhaus die beiden Keeper.

Auf Linksaußen agiert seit einigen Jahren Ruben Köhrer, der häufig Toptorjäger seiner Mannschaft ist und seine Stärken vor allem im Gegenstoß und von der Siebenmeterlinie hat. Dazu kam im Sommer mit Tom Schoch ein weiterer junger Spieler als Verstärkung. "Ruben ist schon lange ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Tom ist sehr lernwillig und hochveranlagt. Wir freuen uns auf seine Entwicklung und werden ihm den nötigen Raum dafür geben", schätzt Kliche die Situation ein. Zusätzlich kann auch Routinier Tobias Fleischhauer auf Linksaußen auflaufen.

Mit Dennis Domaschk und Stephan Prüfer hat die RE auch auf der rechten Außenposition eine Menge Qualität. Domaschk ist in seiner zweiten Saison bei den Kreisstädtern und hat sich von Beginn an als feste Größe etabliert. Der ehemalige Drittligaspieler besticht durch eine sehr hohe Treffsicherheit. Prüfer stieß im Sommer zu den Schwelmern und ist sowohl auf Außen wie auch im Rückraum eine echte Verstärkung. "Dennis passt wunderbar ins Team und ist unheimlich wichtig für uns. Stephan hat seinen Wert in der kurzen Zeit bereits bewiesen, wir sind froh beide weiterhin bei uns zu haben", so Rauhaus.

"Die Mischung passt"

Neben Prüfer setzen die Schwelmer im rechten Rückraum auf Theo Bezirgiannis. Nach seiner Rückkehr aus Gevelsberg ist er aus dem Spiel der RE mit seiner Wucht und dem guten Antritt im Angriff sowie seiner Stärke im defensiven Eins gegen Eins nicht mehr wegzudenken. Der erfahrene Fleischhauer besticht vor allem durch seine Spielintelligenz und ein gutes Zusammenspiel mit dem Kreis. Dazu kommen mit Rauhaus und Brockhaus selbst zwei Protagonisten aus dem Trainertrio. Beide kennen sich lange und sind ganz unterschiedliche Spielertypen. Brockhaus ist im Eins gegen Eins kaum zu halten und stellt jede Deckung vor große Probleme. Rauhaus spielt sehr variabel, leitet die Spielzüge ein und ist in der Abwehr ein wichtiger Faktor. "Wir haben viel Erfahrung und ganz unterschiedliche Arten von Spielern im Team. Insgesamt harmonieren wir sehr gut, die Mischung passt.", sieht Kliche sein Team in diesem Bereich bestens aufgestellt.

Kevin Kliche selbst ist fester Bestandteil des Schwelmer Innenblocks und wichtige Anspielstation am Kreis. Die Rückraumachse der RE kennt er seit Jahren. Hinzu kommt sein Bruder Dustin, der zwar beruflich stark eingeschränkt ist, aber dennoch fest eingeplant ist, sofern es die Zeit erlaubt. Ein weiterer wichtiger Faktor wird Christian Arndt sein, der sich nach vielen Verletzungen noch einmal zurückkämpfen möchte und bereits seit über 20 Jahren Teil des Vereins ist. "Auch hier stimmt es sowohl spielerisch wie auch menschlich. Die Mannschaft passt super zusammen, deswegen gehen wir mit sehr viel Zuversicht an die Aufgabe heran", blickt Rauhaus optimistisch auf den Sommer. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft bei der RE sind also gestellt.

