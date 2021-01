RE Schwelm verteidigt kampflos den Kreispokal

So sehen Siegerinnen aus. RE Schwelm sichert sich im Januar 2020 mit dem 2:0 gegen TV Eintracht Vogelsang III die Kreispokal. Das Team hat bereits kampflos den Pott verteidigt, der Verband hat ersatzlos alle Pokaltermine gestrichen.

Schwelm. Der Westdeutsche Volleyballverband streicht ersatzlos den Pokal-Wettbewerb. Warum? Und das bedeutet die Entscheidung für die RE-Damen.

Einmal Pokalsieger, immer Pokalsieger? Das gibt es nicht, selbst im Fußball kann sich der Dauermeister FC Bayern München kein Abo auf den DFB-Pokal leisten. Frankfurt und Dortmund hatten diese Phalanx in den vergangenen Jahren durchbrechen können. Dennoch: Einmal Pokalsieger, den Pokal in der Folgesaison automatisch verteidigt. Das ist jetzt den Volleyballerinnen von RE Schwelm widerfahren. Das gilt übrigens auch für die Herren der SG Vogelsang-Berchum aus der Landesliga.



RE-Damen beenden Saison mit Double

Die erste Damen-Mannschaft um Trainer Gereon Duwe ist in der vergangenen Saison, im Frühjahr des abgelaufenens Jahres noch vor dem Corona-Lockdown, sowohl Bezirksliga-Meister (und damit Landesliga-Aufsteiger) sowie Kreispokalsieger geworden. So wollten die Schwelmerinnen in der laufenden, aber auch hier den Pott verteidigen.

Termine für Meisterschaft frei halten

Allerdings hat die Meisterschaft vorrang. Das sagt der Verband. Denn mit dem Blick auf eine mögliche Forsetzung der Meisterschaften wird der Pokal-Wettstreit ausgesetzt. Ersatzlos. Der Verbandsausschuss des Westdeutschen Volleyballverbandes, WVV, hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Pokal auf Kreis- und Bezirksebene in dieser Saison ersatzlos zu streichen. Als Begründung teilt der WVV mit, alles Mögliche dafür zu tun, dass der Ligabetrieb fortgesetzt werden kann. „Alle verfügbaren Termine werden für den Spielbetrieb benötigt“, so der zuständige Spielwart Markus Jahns.

Schwelmerinnen hätten lieber gespielt

Für RE Schwelm bedeutet dies, dass die Damen ihren Pokalsieg 2020 bereits verteidigt haben, ohne einen Satz zu spielen. "Eines ist gewiss: Wir hätten lieber gespielt und je nach Ausgang im Bezirkspokal wären wir lieber noch einmal zu Hause gegen eine Mannschaft aus der 3. Liga angetreten. Am liebsten noch einmal gegen den TV Hörde wie im Vorjahr", so Gereon Duwe, der auch die Volleyball-Abteiung der Schwelmer vorsitzt. Die RE-Verantwortlichen begrüßen allerdings die Entscheidung des WVV zugunsten einer potentiellen Fortführung der laufenden Saison.

RE melde fünf Damenteams

RE Schwelm hatte fünf Damenteams für den diesjährigen Pokal gemeldet. Die Landesliga-Damen hätten in der ersten Runde gegen die eigene Damen III-Vertretung antreten müssen.

