Rüggeberg verabschiedet sich aus der Kreisliga-Spitzengruppe

Schwelm Während der Spitzenreiter TSG Sprockhövel II bei einem Aufsteiger Federn lässt, erschreckt RW Rüggeberg den eigenen Trainer.

Überraschende Ergebnisse und eine auf drei Teams reduzierte Spitzengruppe - alles zu sechs Partien 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 im Überblick.

Aufsteiger SpVg. SW Breckerfeld II sorgt mit dem 1:1 (0:0) gegen die TSG Sprockhövel II für eine Überraschung. Ausgerechnet beim Tabellenführer holt der Underdog einen Punkt. Die Szene des Spiels: Wenige Sekunden vor Schluss haut Breckerfelds Felix Hiller einen Freistoß ins Netz. „Das war ein schlechtes Spiel von uns“, gab TSG-Trainer Christian Kalina zu. Dabei hatte sein Team die Chancen zu einem möglichen Sieg. Breckerfeld war aber ebenfalls nicht chancenlos: „Das Remis war nicht unverdient“, gestand Kalina.

Sein Team brachte die 1:0-Führung durch Fabian Feldmann kurz nach dem Seitenwechsel nicht über die Zeit. Feldmann traf per direkten Freistoß aus 20 Metern. Doch kaufen konnte sein Team sich davon nichts. „Wir waren personell geschwächt. Trotzdem hatten wir eine gute Elf auf dem Feld und es ärgert mich schon“, fand Kalina. Sprockhövel ist weiter Tabellenführer – mit drei Punkten Vorsprung vor Linderhausen und dem SC Wengern. Die Linderhausener haben allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto und könnten mit einem Sieg gleichziehen.

Rüggebergs Auftritt verwundert Daniel Frölich

Der Ärger über die eigene Leistung war bei RW Rüggebergs Trainer Daniel Frölich nach der Niederlage gegen den TuS Hasslinghausen riesig. Mit 1:3 musste sich RWR trotz 1:0-Halbzeitführung geschlagen geben. „Wir haben gegen das schlagbarste Hasslinghausen der letzten Jahre gespielt und hätten gewinnen müssen. Dass wir es nicht geschafft haben, liegt komplett an uns. Das war der blutleerste Auftritt, den ich von uns je gesehen habe. Die zweite Halbzeit war erschreckend. Wir sind gefühlt in der Kabine geblieben“, kritisierte Frölich.

Die Partie fing mit dem Führungstreffer von Mick Himmelmann per Elfmeter eigentlich gut an. Ian Mösta mit einem Doppelpack (59., 89.) und Eric Grönloh (73.) schossen Hasslinghausen dann aber zum Sieg. Zudem sah Rüggebergs Christoph Mooren wegen Foulspielen Gelb-Rot (76.). Rüggeberg hat nur eins von den vergangenen vier Spielen gewonnen und ist dadurch auf Rang fünf hinter Ararat Gevelsberg abgerutscht.

Gevelsberger Teams drehen Rückstände und siegen

Der FSV Gevelsberg II hat gegen den SC Obersprockhövel III eine starke Leistung gezeigt und klar mit 4:1 (0:1) gewonnen. Den Pausenrückstand durch Finn Roland (9.) drehte der FSV noch durch Tore von Bastian Hansen (49.), Dennis Hoppe (60.), Mamadou Sow (80.) und Enzo Carignano (90.).

Die SG Vatanspor Gevelsberg hat das Duell der Aufsteiger gegen BW Voerde II mit 3:1 (0:1) für sich entschieden. Mahzuni Erdag (53.) und Muhammed Tekkanat (59., 73.) schossen die Tore. Für Voerde traf Valdrin Ahmeti (38.). „Das war kein schlechtes Spiel von uns“, fand BW-Trainer Ferhat Öztürk trotz Pleite.

Mit 3:2 (2:1) gewinnt zudem die TSG Herdecke das Nordkreis-Duell gegen das Schlusslicht SuS Volmarstein.

