Runter von der Couch und hinein ins Abenteuer 2021

In unserer Rubrik "Der Profi rät" gibt Jan Danowski, Fitnesstrainer und ehemaliger Handballer des HC Ennepetal, Tipps zu Training und Ernährung. Zum Jahreswechsel blickt er auf das Jahr 2020 zurück, das von Corona, Pandemie und Lockdown geprägt war. Hier sein Jahresresümee:

Knapp ein Drittel dieses Jahres hatten, Sportvereine und . Der eine oder andere hat seine Bewegung nach draußen wie beispielsweise auf das Joggen verlegt oder Online-Fitnesskurse mitgemacht. Das sportliche Jahresresümee 2020 ist eher verhalten. In einer Studie einer Universität in Gießen haben Professoren untersucht, welche Auswirkungen die Schließung aller Sportmöglichkeiten auf die Bevölkerung hat. Ein Ergebnis: Vor allem Menschen über 30 haben sich in diesem Jahr weniger bewegt.

Mehr als die Hälfte bewegt sich nicht

Insgesamt kam bei der Studie raus, dass sich drei, fast gleich große Gruppen gebildet haben. Die “Inaktiven”, die weder vor noch während der Pandemie Sport getrieben haben, die “Aussteiger”, die seit dem ersten Lockdown ihre Bewegung drastisch eingeschränkt haben und die “Weiter Aktiven”, die ihr Sportpensum gehalten oder sogar intensiviert haben. Das Ergebnis zeigt, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in diesem Jahr wenig bis gar keinen Sport getrieben hat.

Die Studie macht auch deutlich, dass sich diese Inaktivität negativ auf die Stimmung ausgewirkt hat. Sport ist ein guter Gegenpol zum Abreagieren und den Kopf-frei-bekommen, um mit Gefühlen wie Ärger, Traurigkeit oder auch Stress umzugehen. Doch für viele fiel dieser Puffer weg.

Keine Bewegung, großes Risiko

Aus körperlicher Sicht ist die Nicht-Bewegung ein Risikofaktor für Erkrankungen wie Übergewicht, Störungen im Fettstoffwechsel, Bluthochdruck, einem erhöhten Blutzuckerspiegel, Veränderungen innerhalb der Blutgefäße. Durch den Abbau von Muskulatur kann es zu Schäden am Knochen- und Gelenkapparat kommen und auch die Knochendichte kann abnehmen. Wir werden sehen, wie das Jahr 2021 sportlich anläuft, wenn viele gute Vorsätze normalerweise dafür genommen werden, um mehr Sport zu treiben oder abzunehmen, die Sportmöglichkeiten aber weiterhin geschlossen haben.

Appell für 2021: bewegen, bewegen, bewegen

Ich kann an daher an dieser Stelle nur (erneut) appellieren: bewegen, bewegen, bewegen. Es gibt genügend Gründe und Motivation, man kann sie finden. Außerdem professionelle Anleitung, damit das Training zielgerichtet, effektiv, effizient und an die jeweiligen Möglich- und Fähigkeiten angepasst ist. Es gibt mehr als genug Optionen, die man im Zweifel einfach mal ausprobieren sollte. Vielleicht findet man ja Gefallen daran und tut damit nicht nur sich selbst und seiner Gesundheit sondern auch seinem Umfeld einen Gefallen. Denn so kann sich auch schlechte Laune verabschieden.

In diesem Sinne: Runter von der Couch und hinein ins Abenteuer 2021.

