Sander freut sich auf Start in Kitzbühel

Ennepetal/Kitzbühel. Ausfall in Wengen, Ersatz in Kitzbühel. Das war bis Samstag nicht sicher. So laufen Training und Rennen auf der Hahenkamm-Piste.

Ausfall in Wengen, Ersatz in Kitzbühel. Doch dass der Weltcup-Zirkus für die Abfahrer reibungslos den Rennort aus der Schweiz nach Österreich wechseln würden, galt nicht unbedingt als ausgemacht. Doch jetzt die Bestätigung: Sowohl das nachzuholende Abfahrtsrennen auf der Lauberhorn-Piste in der Schweiz als auch die regulären Kitzbühel-Starts von Abfahrt und Super G samt vorherigem Training finden statt. "Nach den letzten Trainingstagen ist die Vorfreude auf eine intensive Woche jetzt natürlich, wie immer, riesig", schreibt der Ennepetaler Ski-Rennfahrer Andreas Sander auf seiner Facebook-Seite.

Erstes Training am Dienstag, 19. Januar

"Hahenkamm, ich komme", heißt es also für den Fahrer der Skigemeinschaft Ennepetal und der weiteren Weltcup-Konkurrenz. So geht es am Dienstag, 19. Januar, mit dem Training los. Am Freitag, 22. Januar, wird das Wengen-Rennen in der Abfahrt nachgeholt. Erster Start ist für 11.30 Uhr vorgesehen. Um weitere Abfahrtspunkte geht es in Kitzbühel am folgenden Samstag, 23. Januar, ab 11.30 Uhr. Der Super G wird am Sonntag, 24. Januar, ab 10.20 Uhr ausgetragen.

Rückblende: Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen hatten die Berner Behörden die Erlaubnis für Training und Rennen in Wengen zurück gezogen. Es sei nicht möglich, so die Gesundheits- und Wirtschaftsdirektion des Kantons, alle Vorkehrungen zu treffen, damit die Athleten und die Betreuungsteams in getrennten Zonen ausreichend geschützt werden können. Über die Festtage gab es viele englische Urlaubsgäste. Von rund 1100 Einwohnern wurden 51 Menschen positiv getestet. Folglich wurden auch Fälle der neuartigen Mutation des Virus festgestellt.

Renndirektor Waldner positiv getestet

Dass es in Kitzbühel mit dem Dienstags-Training und dem kommenden Rennwochenende auch weiter geht, galt noch am Samstag, 16. Januar, nicht als selbstverständlich. Denn im Bezirk Kitzbühel finden nach Bekanntwerden von 18 Verdachtsfälle auf die britische Corona-Mutation in Jochberg PCR-Tests statt. Damit will man einen Überblick über das Infektionsgeschehen in Hinblick auf die geplanten Hahnenkammrennen erlangen. FIS-Renndirekor Markus Waldner sagte noch am Samstag dem österreichischen Fernsehen, dass die Tendenz in Richtung "Abhaltung der Rennen geht. Gesichert ist in diesen Tagen gar nichts - aber es geht in Kitzbühel für uns in die richtige Richtung." Waldner selbst wurde positiv auf das Coronavirus getestet und wird in Kitzbühel nicht vor Ort sein.

Starke Sander-Platzierungen in Kitzbühel

Für Andreas Sander ist Kitzbühel zum guten Pflaster geworden. Im vergangenen Jahr gelang ihm beispielsweise mit dem elften Rang die beste Saison-Platzierung in der Abfahrt. Auf der Streif im Januar 2020 wurde er überdies Achter im Super G - das war die zweitbeste Platzierung der vergangenen Saison. In Saalbach-Hinterglemm landete der Ennepetaler in dieser Disziplin auf Platz sieben. Vor der Zwangspause in 2019 (Kreuzbandriss) hatte Andreas Sander in der Saison 2018 in Kitzbühel gar den sechsten Platz in der Abfahrt und Rang acht im Super G feiern dürfen.

Bisher drei Weltcup-Wochenenden

Bisher hat es drei Weltcup-Wochenenden in der laufenden Saison für Andreas Sander gegeben. Der traditionelle Auftakt im kanadischen Lake Louise und US-amerikanischen Beaver Creak hatte der Weltverband wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Zum Saisonstart im erreichte der 31-Jährige Platz sieben (Abfahrt) und acht (Super G). Im folgten die Ränge fünf (Super G) und 16 (Abfahrt), ehe im italienischen Bormio das Jahr 2020 mit eher enttäuschenden Plätzen 19 (Abfahrt) und 20 (Super G) für Andreas Sander endete.

Im Gesamtklassement hat Sander bisher 151 Punkte eingefahren; 88 im Super G und 63 in der Abfahrt. Damit belegt der Athlet der Skigemeinschaft Ennepetal den 27. Platz als drittbester Deutscher. Linus Strasser steht derzeit auf Rang zwölf (235 Pkt), Alexander Schmid auf Rang 19 (184 Pkt).

