Sander im Training bester DSV-Fahrer

Ennepetal/Kitzbühel Nach der Absage am Dienstag hat das Rennwochenede für den Ennepetaler am Mittwoch begonnen. So hat Andreas Sander abgeschnitten.

Es deutet sich an, dass Kitzbühel ein gutes Pflaster für den Ennepetaler Skirennfahrer Andreas Sander ist. Diesen Schluss lässt das Ergebnis des 31-Jährigen nach dem Mittwochs-Training zu. Dieses zweite Training war das erste Training, weil der Auftakt am Dienstag ausfallen musste. Jedenfalls belegte Sander am Ende den sechsten Platz mit einem Rückstand von 0,61 Sekunden zum Trainingsbesten Ryan Cochran-Siegle (USA). Er ist damit der beste DSV-Fahrer, einen Platz vor Romed Baumann.

Mit der Nummer zehn war Andreas Sander gestartet. Vor ihm waren mit Niels Hintermann aus Österreich und dem italienischen Routinier Christof Innerhofer zwei Abfahrer nicht ins Ziel gelangt. Es blieben die einzigen Ausfälle an diesem Tag in Kitzbühel. Es war dennoch eine kleine Hypothek, die der Ennepetaler meisterte. Er kam mit einer vorläufigen Bestzeit ins Ziel.

Weiter geht es am heutigen Donnerstag mit dem letzten, den dem dritten offiziellen Training in Kitzbühel. Dann wird es ernst für das 81. Hahenkamm-Rennen auf der berühmt-berüchtigten Streif. Am Samstag wird ab 11.30 Uhr das in Wengen abgesagte Rennen nachgeholt. Danach geht es regulär weiter: am Sonntag, 23. Januar, ab 11.30 Uhr mit der Abfahrt und am Sonntag, 24. Januar, ab 10.20 Uhr mit dem Super G.

