Schmutzige Trennung von Christian Thun und seinem Boxstall

Ennepetal Der Ennepetaler Boxer Christian Thun wehrt sich gegen Vorwürfe seine ehemaligen Promoters. Die Zukunft des 28-Jährigen ist offen.

Die Zeit des Ennepetaler Schwergewichts-Boxers Christian Thun beim Hamburger Universum-Boxstall ist schon nach neun Monaten wieder beendet. Und die Trennung fällt schmutzig aus. Der Promoter fällt ein harsches Urteil über Thun, doch dessen Management wehrt sich nun gegen die Anschuldigungen.

Die Stimmen im April 2020 waren hoffnungsvoll. „Der Universum Boxstall weiß, wie man Weltmeister macht – und deshalb ist Christian hier in den besten Händen.“ Das hatte Karim Akkar, Thuns Manager, noch im April 2020 gesagt, nachdem beide den langfristigen Vertrag mit dem Hamburger Boxstall unterschrieben hatten. Promoter Ismail Özen-Otto sagte damals: „Christian hat uns im Probetraining im Februar in Hamburg überzeugt. Er ist technisch sehr gut ausgebildet, sieht zudem aus wie ein Modellathlet und dürfte deshalb sehr gut zu vermarkten sein.“ Und Thun selbst war „überglücklich, nun Teil des Universum Teams zu sein.“

Scharfe Kritik vom Promoter

Doch knapp neun Monate später ist die Zusammenarbeit schon wieder beendet. Der Universum-Boxstall machte die Trennung von Thun gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ öffentlich. In der Erklärung von Promoter Ismail Özen-Otto klingt scharfe Kritik durch: „Es hat sportlich nicht gepasst. Er braucht noch viele Aufbaukämpfe, das hätte etwa drei Jahre gedauert. Die Zeit können wir in seinem Alter nicht mehr investieren.“ Darüber hinaus führte Özen-Otto als Grund an, dass Thun jüngst in einem Sparringskampf mit dem kubanischen Stallkollegen Jose Larduet schon in der ersten Runde schwer k.o. gegangen sei. Er habe weder die Trainer noch Özen-Otto selbst überzeugen können.

In einer Stellungnahme von Thuns Beraterfirma Legacy Sports Management vom Donnerstag klingt das ganz anders. Darin wird von einer "einvernehmlichen Trennung" gesprochen und es heißt, die Aussage von Universum, „man hätte sich von Schwergewichtler Christian Thun vornehmlich aus Gründen sportlicher Leistung getrennt, ist falsch. Thun hat sechs Profikämpfe bestritten und alle gewonnen.“ Eben deshalb und auch mit Blick auf das Alter des 28-Jährige Thun habe man „sehr engagiert sowohl sportlich als auch geschäftlich auf ein Vorankommen hingearbeitet.“ Legacy Sports Management habe dann die Entscheidung getroffen, „Thun aus dem Vertrag heraus zu kaufen, um konkrete Gespräche mit den 'Big 5'- Veranstaltern in den USA zu führen.“

Weiter heißt es in der Legacy-Stellungnahme: „Entgegen der Darstellung von Universum Boxpromotion sind große Kämpfe jetzt der nächste logische Karriereschritt. Universum Boxpromotion war stets bemüht, den Ambitionen Thuns Rechnung zu tragen, in letzter Konsequenz aber wirtschaftlich nicht gewillt oder in der Lage, den nächsten Schritt voranzutreiben, was letztlich zur einvernehmlichen Aufhebung des Vertrages führte.“

Joshua setzt weiter auf Thun

Thuns Beraterfirma betont, dass über die Vertragsaufhebung Stillschweigen vereinbart worden sein. Daher sei „die dem Athleten gegenüber destruktive Darstellung in der Presse demzufolge grob unsportlich und dem renommierten Profi-Boxstall Universum unwürdig. Der Meldung ging kein Disput voraus. Christian Thun, sein Management und Universum schauen auf eine grundsätzlich gute Zusammenarbeit zurück.“

Das Ziel, das Thun im April vergangenen Jahres formuliert hatte, ist nun erst einmal in weite Ferne gerückt. „In zwei bis drei Jahren will ich gegen Anthony Joshua um die Weltmeisterschaft kämpfen“, hatte der 28-Jährige gesagt. Vorerst muss er sich weiter damit begnügen, der Sparringspartner des zweifachen Weltmeisters im Schwergewicht zu sein. Wie Thun erklärt, setzt Joshua weiter auf seine Dienste, nachdem die Zusammenarbeit mit Universum beendet ist. Thun plant nun einen Neustart mit einem neuen Promoter in den USA. Im Frühjahr will er bekanntgeben, wie es für ihn weitergeht.

