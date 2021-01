Schwelm fährt den fünften Saisonsieg ein

Starkes Spiel sowohl in der Abwehr als auch in Aufbau und Angriff: Daniel Mayr (Mitte; mit Anell Alexis (l.) und Milen Zahariev). Er erhielt ein Sonderlob von Trainer Falk Möller.

Schwelm Die EN Baskets Schwelm haben den Abwärtstrend gestoppt. So gewannen die Kreisdätder das NRW-Derby gegen Münster.

Die EN Baskets Schwelm haben ihren Abwärtstrend in der 2. Basketball-Bundesliga ProB im Heimspiel gegen die WWU Baskets Münster gestoppt. Mit einem 94:86 (40:44)-Sieg gegen den Tabellenzweiten fahren die Kreisstädter ihren fünften Saisonsieg nach zehn Begegnungen ein und bleiben damit in der Playoff-Zone.

+ + + Du willst wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +







Anell Alexis markiert die ersten Punkte

Schon zu Beginn der Partie in der Schwelmer Arena wurde deutlich, dass die Hausherren bemüht um waren nach zuletzt schwachen Auftritten. Nach dem Sprungball machte der an diesem Abend starke Anell Alexis die ersten Punkte für die Gastgeber, bevor die Gäste aus Münster das Kommando übernahmen und allein im ersten Viertel stolze 29 Punkte markierten. Vor allem von der Dreier-Linie liefen die Münsteraner in dieser Spielphase heiß, da es die Baskets verpassten, den Gegner dort konsequent zu verteidigen. Die freien Würfe von der Dreier-Linie nutzten die WWU Baskets und gingen mit einer 29:23-Führung in die erste Pause.

Anfangs Intensität in Defensive zu gering

Im zweiten Viertel verteidigten die Hausherren jedoch deutlich effektiver und die Münsteraner taten sich schwer, zu einfachen Abschlüssen in Korbnähe zu kommen. Die Defensivarbeit sollte sich aus Schwelmer Sicht auszahlen: Kurz vor Ende des zweiten Viertels gingen die Baskets mit 37:36 in Führung. Bis zur Halbzeitsirene drehten die Gäste durch weitere Punkte des gut aufgelegten Jan König nochmal auf und sicherten sich eine 44:40-Führung nach den ersten 20 Spielminuten.

In der Halbzeit sprach dann die teilweise fehlende Intensität in der Verteidigung nochmal deutlich an: „Klar, da haben wir drüber gesprochen. Münster hat vor allem im ersten Viertel nicht nur von der 3er-Linie zu viele freie Würfe bekommen, sondern auch näher am Korb. Das wollten wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser machen“, erklärt Möller seine Vorhaben für die zweite Spielhälfte.

Scott setzt in Offensive die Akzente

Und was sich im zweiten Viertel andeutete, setzten die Schwelmer im dritten Spielabschnitt dann auch nahtlos weiter fort: Durch hartes Verteidigen der EN Baskets entwickelte sich gegen den Aufstiegsfavoriten ein Spiel auf Augenhöhe. Vor allem der an diesem Abend extrem starke Montrael Scott setzte immer wieder Akzente im Offensivspiel. Auch Schwelms Center Daniel Mayr arbeitete unter beiden Körben stark und holte immer wieder wichtige Rebounds für die Blau-Gelben.

Kurz vor Ende des dritten Viertels setzten die Baskets dann noch einmal einen beeindruckenden 9:2-Lauf an, den Anell Alexis mit einem „And-1-Spiel“ krönte. Auch der Forward machte eine starke Partie und kam am Ende des Abends auf stolze elf Punkte. So gingen die Hausherren mit einer knappen 67:66-Führung in den letzten Spielabschnitt.

Schwelm zum Schluss immer stärker

Und auch hier präsentierte sich Schwelm als die bessere Mannschaft. Durch guten Teambasketball setzten die Schwelmer in der Offensive immer wieder Akzente und den Gegner damit gehörig unter Druck. Vor allem Daniel Mayr fühlte sich nun sichtbar wohl und sorgte unter dem Münsteraner Korb immer wieder für Unruhe. So kam es, dass sich die Baskets bis zur Schlusssirene immer weiter vom Kontrahenten absetzen konnte, der kein Mittel gegen die effektive Spielweise der Schwelmer fand. 94:86 stand es so am Ende für die Gastgeber.

Trainer hebt Daniel Mayr hervor

„Heute muss ich vor allem Daniel Mayr hervorheben, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Er hat in den letzten Spielen etwas unglücklich agiert, sich nun aber für seinen Einsatz endlich mal belohnt. Für ihn freut es mich ganz besonders, da er nach seiner langen Verletzung immer besser reinfindet“, lobt Möller seinen Center. „Der Schlüssel zum Erfolg war heute aber, dass wir super Teambasketball gespielt haben und defensiv dagegenhalten konnten. Münster ist ein hochkarätiger Gegner, dem wir es richtig schwer gemacht haben. Schön, dass wir uns auf diese Art und Weise für die Niederlage im Hinspiel revanchieren konnten”, freute sich Möller.

Am kommenden Samstag treten die EN Baskets Schwelm dann ab 18 Uhr im Auswärtsspiel bei den ReinStars Köln an. Im Hinspiel setzte es für die Baskets eine knappe 78:79-Niederlage. Aktuell belegen die Domstädter den vierten Tabellenplatz.

So haben sie gespielt

Die Viertel: 23:29, 17:15, 27:22, 27:20.

EN Baskets Schwelm: Anell Alexis (11 Punkte), David Ewald (3 Punkte), (7 Punkte), Milen Zahariev (10 Punkte), Nikita Khartchenkov (14 Punkte), Dario Fiorentino (14 Punkte), Montrael Scott (22 Punkte, 8 Assists), Dieniel Mayr (13 Punkte, 6 Assists).

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +