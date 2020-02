Schwelm für 84-jährigen Harald Sohnius zu heiß

Im vergangenen Jahr fand zum zweiten Mal die Laufserie Ennepe-Ruhr statt. Sie bestand aus drei Läufen in Schwelm und Herdecke. Der Herdecker City-Lauf bildete den Auftakt. Es folgte der Schwelmer City-Lauf. Zum Abschluss ging es zurück nach Herdecke, wo der Nikolaus-Lauf stattfand. Jetzt wurden die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer geehrt. Den größten Applaus während der feierlichen Veranstaltung erntete der 84-jährige Harald Sohnius, der nach einem Hirnstamm-Infarkt alle drei Läufe der Serie mitgelaufen ist.

Drei Läufe, drei Wertungen

Der TSV Herdecke, RE Schwelm und der Ruderclub Herdecke planten und trugen die Lauf-Serie zusammen aus. „Der Schwelmer City-Lauf ist mir am schwersten gefallen. Es war einfach zu warm für mich“, erinnert sich Harald Sohnius an die knapp zehn Kilometer zurück. Er rannte bei allen drei Läufen über die Ziellinie. Dass ihm der Schwelmer Lauf schwerer fiel als die anderen, ist allerdings kein Problem. Denn es wurde bei allen Teilnehmern nur der Beste der drei Läufe gewertet. Wer einmal mit seiner Leistung abfiel, musste sich keine Sorgen machen, dass diese die Laufserie ruinieren würde.

Pokale, Urkunden und Geldpreise

Für die Mühe und die gelaufenen Kilometer schimmerten zur Ehrungsveranstaltung schon Massen an Pokale. Sie warteten auf ihre Preisträger. Die besten drei aus jeder Altersklasse bekamen die Pokale, dazu noch eine Urkunde und einen Rucksack überreicht. Die Gesamtsieger erhielten zusätzlich noch Geld. Der erste Sieger 50, der zweite 30 und der dritte 20 Euro.

Durch den Abend führten Uli Ebel und Christian Kern von der RE Schwelm. Sie beide prämierten zu den Altersklassen-Sieger auch die Gesamtsieger der Laufserie. Stefan Dugan von den SF Ennepetal wurde bei den Männern Erster. Den zweiten Platz hat sich Ludger Schröer erlaufen. Dritter wurde Andreas Joswig von den Schwelmer Jungs. Bei den Frauen hat Leonie Schelp (Gevelsberg) gewonnen. Zweite wurde Esther van de Woestijne von der RE Schwelm und Dritte Lisa Mann (Wetter).

Größter Applaus für Sohnius

Harald Sohnius war der älteste Gewinner. In seiner Altersklasse war er der einzige und bekam deshalb schon zwangsläufig Pokal, Rucksack und Urkunde überreicht. Das schmälert aber seine Leistung nicht. Sohnius ist 84 Jahre alt, aus Wuppertal und nimmt seit 1956 an Wettbewerben teil. Das sind 64 Jahre, die er seinem Sport treu ist. Als am Ende der Ehrung Uli Ebel dann Sohnius Namen durchs Mikrofon rief und Sohnius auf die Bühne bat, brandete der allergrößte und längste Applaus des Abends auf. Sohnius ist den Nikolaus-Lauf in 1:16 Stunde.

Das ist alleine wegen des hohen Alters erstaunlich. Noch erstaunlicher wurde seine Leistung, als er sich nach der Ehrung ein paar Jahre zurückerinnerte. Damals sah es nicht danach aus, als würde er die drei Läufe machen können. Und es sah auch nicht so aus, als würde er dafür sogar einen Preis erhalten. Sohnius erlitt im Oktober 2015 einen Hirnstamm-Infarkt, der ihn lange hinderte, zu laufen. Er konnte drei Jahre überhaupt nicht laufen, erzählt er. Jetzt ist er aber wieder fit und sagt: „Ich kann besser laufen als gehen.“ Damit das auch künftig der Fall bleibt, trainiert er fünfmal in der Woche. Montags dreht er seine Runden auf dem Sportplatz, dienstags schwimmt er, mittwochs läuft er acht Kilometer auf der Straße, donnerstags wieder Schwimmen und zum Abschluss geht’s für ihn freitags erneut auf die Straße, auf der er seine acht Kilometer abspult.

Nach den Ehrungen der Sieger wurde noch ein weiterer Preis vergeben. Der aber wurde durch Zufall verteilt. Unter allen Gewinnern wurde ein paar Laufschuhe ausgelost. Gezogen wurde ausgerechnet der 84-jährige Sohnius. Zwar sind seine alten Laufschuhe noch ganz okay, er freut sich trotzdem über die neuen. Er sagt lachend, dass er mit den neuen Schuhen jetzt ja schlecht aufhören dürfe.