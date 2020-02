Schwelm. Na also! Die EN Baskets Schwelm haben endlich wieder daheim gewonnen. Am 23. November war dies mit dem 98:91 gegen Münster zuletzt gelungen.

Schwelm gelingt erster Heimsieg im Kalenderjahr

Viele Wochen hat es gedauert, doch nun ist es endlich geschafft: Die EN Baskets Schwelm holen in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, ihren ersten Heimsieg im laufenden Kalenderjahr. Mit dem 88:85 (48:39) gegen die BSW Sixers Sandersdorf verschaffen sich die Kreisstädter als Tabellenzweiter im Saisonendspurt eine bessere Ausgangslage für die Playoffs.

Selbstbewusst von erster Minute an

Nur einen Sieg aus den vergangenen vier Spielen holte das Team von Coach Falk Möller nach der kurzen Winterpause. Von Verunsicherung oder mangelndem Selbstvertrauen war bei den EN Baskets Schwelm im ersten Viertel jedoch wenig zu spüren. Schon in den Anfangsminuten hatten die Kreisstädter das Zepter gegen das Team aus Ostdeutschland fest in der Hand. Vor allem der wieder einmal glänzend aufgelegte Montrael Scott zeigte sich dafür verantwortlich, dass die Schwelmer viele Punkte erzielten. Der Pointguard setzte seine Mitspieler immer wieder mit intelligenten Pässen in Szene und schloss selbst mit einer hochprozentigen Wurfquote erfolgreich ab. Am Ende des Abends sollten für Scott 24 Punkte auf dem Konto stehen. Neun von zehn Würfen aus dem Feld verwandelte der US-Amerikaner für die Baskets wurde damit wieder einmal zum Matchwinner für das Möller-Team.

Knudsen nach Pause richtig in Fahrt

Jedoch war Scott nicht allein dafür verantwortlich, dass die Schwelmer an diesem Abend eine starke Vorstellung zeigten. Insgesamt machte die Defensive gegen die Offensivstarken Sixers einen guten Job und verteidigte die Sandersdorfer Topscorer Justin Smith und Luka Petkovic meist so eng, dass sie schwierige Würfe nehmen mussten. Zur Halbzeit sollte sich die harte Verteidigungsarbeit auszahlen: Mit einer 48:39-Führung gingen die Baskets in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff knüpfte das Team von Coach Falk Möller nahtlos an die sehenswerte Leistung aus dem zweiten Viertel an. Dazu kam David Knudsen nun richtig in Fahrt. Nach seiner Nominierung für die dänische Nationalmannschaft in der Vorwoche versenkte der Shootingguard einen Drei-Punkte-Wurf nach dem anderen und bewies ein ums andere mal einen guten Zug zum Korb. 19 Punkte standen am Ende für den Dänen auf dem Scoreboard.

Knapp wird es im letzten Viertel

Mit einem 71:63-Vorsprung brachen in der Schwelm Arena die letzten zehn Spielminuten an. Hier zeigten die Baskets nach dem Negativlauf im neuen Jahr teilweise Nerven. Die Sixers kämpften sich bis auf zwei Punkte an die Schwelmer heran. Nach einer Auszeit von Schwelm-Trainer Falk Möller kamen die Baskets jedoch wieder zu erfolgreichen Abschlüssen. Unter dem Korb sorgte in dieser Phase der 2,16 Meter-Center Daniel Mayr für die nötige Durchschlagskraft. So stand schon kurz vor Ende der Partie fest: Die Schwelmer dürfen sich über den ersten Heimsieg im neuen Jahr freuen.

„Ich denke, dass wir das Spiel am Ende verdient gewonnen haben, weil wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben und Sandersdorf gut verteidigt haben”, erklärte Falk Möller in Anschluss an die Partie. Auch Gäste-Trainer Sebastian Ludwig zollte den Kreisstädtern nach der Partie Tribut: „Ich kann Falk nur zustimmen. Schwelm hat verdient gewonnen. Ich bin aber trotzdem sehr stolz auf meine Mannschaft, weil wir mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen haben und wir mit nur acht Leuten anreisen konnten. In den entscheidenden Phasen hatte Schwelm immer die bessere Antwort, daher geht der Sieg in Ordnung”, so der Sixers-Coach.