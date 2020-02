Schwelm setzt auf „Jugend forscht“

Nach einer sehr durchwachsenen ersten Serie mit viel Unruhe im Team ist der VfB Schwelm in die Winterpause gegangen. Angesichts der zeitweiligen Turbulenzen war der achte Platz dann doch beachtlich. Die Schwelmer litten bisher unter einer deutlichen Auswärtsschwäche: Auf fremden Plätzen holten sie in neun Spielen nur acht Punkte. In der Heimtabelle liegen sie mit 17 Zählern auf Rang vier. In der restlichen Meisterschaftsrunde wollen die Kreisstädter auf ihre Abteilung „Jugend forscht“ setzen.

Schaub aufs „Altenteil“

Im Herbst und in der Winterpause haben eine Reihe von Spielern ihre Zelte am Brunnen abgebrochen. Sechs Spieler sind gegangen, nur zwei sind neu hinzugekommen. Trotzdem peilt Trainer Marco Menge am Ende zumindest den Tabellenplatz an, auf dem sein Team die Winterpause verbracht hat.

Nachdem im Herbst bereits Edin Krasnici (jetzt TuS Ennepetal II), Sergen Isler (Grün-Weiß Wuppertal), Ivan Simic und Nermin Jonuzi (beide TuS Haßlinghausen) ausgeschieden waren, haben sich in der Winterpause auch Torwart Florian Ricken und Stürmer Ngoy Mbaba verabschiedet und sind zu Rot-Weiß Wülfrath in die Kreisliga A gewechselt. Zudem hat „Feuerwehrmann“ Dominique Schaub, der in einer prekären personellen Phase beim VfB eingesprungen war, sich wieder zu den Altherren des SC Obersprockhövel orientiert, sozusagen „aufs Altenteil gesetzt“.

Student aus Marokko

Den Abgängen stehen mit dem reaktivierten Tobias Bräuning und Osrama Akroute nur zwei Zugänge gegenüber. Abwehrspieler Bräuning war bereits in der letzten Saison beim VfB aktiv, hatte da sechs Spiele für die Bezirksliga-Mannschaft absolviert, und zuletzt ein halbes Jahr pausiert. Akroute ist ein Austauschstudent aus Marokko, der schon seit einiger Zeit beim VfB mittrainiert hatte, und jetzt seit Jahresbeginn spielberechtigt ist. „Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause – egal ob defensiv oder offensiv“, sagt Menge.

Damit werden die Schwelmer mit einem deutlich verkleinerten Kader in den zweiten Saisonabschnitt gehen. Mit welchem Ziel? Marco Menge: „Vor drei Wochen hätte ich noch den Anspruch gehabt, nach einer guten Vorbereitung noch ein, zwei Plätze zu klettern. Das relativiert sich aber aktuell durch viele Verletzungen.“

So hat sich Amadou Keita eine Kreuzbanddehnung zugezogen, plagen Michael Kluft immer mal wieder Kniebeschwerden. Und auch Dominik Reinhoff sowie Marten Meier sind verletzt. Zu allem Überfluss sind auch die für die Rückrunde fest eingeplanten Christopher Kehlenbach und Boris Raab nach langwierigen Verletzungen noch nicht fit für einen Meisterschaftseinsatz. „Da werde ich meinen jungen Spielern das Vertrauen schenken, die sich ja in der ersten Spielrunde durchweg gut geschlagen haben“, erläutert der VfB-Trainer.

Schwierige Vorbereitung

Wichtig ist für ihn, dass sich seine Mannschaft, die er jetzt im siebten Jahr trainiert, in einem gesicherten Abstand zu den Abstiegsplätzen bewegen wird. Aktuell beträgt die Punktedifferenz zum Tabellen-14., ASSV Letmathe, beruhigend erscheinende 15 Punkte. Doch in den ersten drei Spielen hat es der VfB Schwelm gleich mit zwei „Hochkarätern“ und einem Auswärts-Derby zu tun: Erst kommt der Tabellenfünfte Türkiyemspor Hagen, dann geht es zum FSV Gevelsberg, und danach tritt der drittplatzierte Geisecker SV am Brunnen an.

Aber das größte Problem für Marco Menge ist die schwierige Vorbereitung aufgrund der Verletztenmisere. So wird er in den noch anstehenden Testspielen kaum verwertbare Erkenntnis gewinnen können. Wegen Personalmangels hat der VfB beispielsweise das eigentlich für den 28. Januar vereinbarte Freundschaftsspiel beim TuS Haßlinghausen sogar abgesagt.