Schwelm: So bereiten die Baskets ihre Spiele vor

Die EN Baskets Schwelm haben das vorletzte Heimspiel gegen die Junior Baskets aus Oldenburg mit 89:77 gewonnen. Zu diesem Spiel war unser Nachwuchsreporter Jonas Gemmeker wieder im Einsatz. Diesmal hat er Hintergrund und Vorbereitungen eines Heimspiel der Gastgeber unter die Lupe genommen. Jonas schreibt: „Wenn es die Zeit erlaubt, gerne zu den Heimspielen der Baskets. Da ich schon einmal meinen Trainer interviewt habe und auch die Arbeit von Falk Möller in der Woche unter die Lupe genommen habe, es hat mich aber noch sehr interessiert wie aus der normalen Dreifeld-Halle in Schwelm die Spielstätte der EN Baskets wird.“ Daher hat der Achtjährige die Leiterin der EN Baskets im Bereich Sponsoring, Marketing, Events, Janine Schäper („Ich nehme mir gern die Zeit für das Gespräch mit Jonas.“) befragt, was alles gemacht werden muss, damit ein Heimspiel stattfinden kann und was zu einem Spiel alles dazugehört.

Wie beginnen die Vorbereitungen für ein Heimspiel der Baskets ?

Freitagmorgens beginnen wir mit dem Aufbau des Fan Caterings. Dazu werden die Getränke angeliefert. Sämtliche Getränkeleitungen müssen gereinigt werden. Das Equipment wird in die Halle gebracht oder aus den verschiedenen Räumen geholt. Da noch bis 20 Uhr die Halle zu Trainingszwecken genutzt wird, können wir nur Sachen außerhalb des Spielfelds vorbereiten.

Wie geht es dann weiter?

Die Programmhefte müssen vom Drucker geholt werden. Die Banner werden in der Halle aufgestellt. Die Werbebanner werden aufgehängt und die Getränke einsortiert. Die Theken müssen alle gesäubert werden, und die Fan-Artikel werden platziert. Freitagsmittags kommen die ehrenamtlichen Helfer und richten den VIP- und Business-Bereich ein.

Wann beginnen denn die Arbeiten in der Halle?

Freitagsabends mit dem Training der Baskets beginnen die Arbeiten rund um das Spielfeld. Die Teppiche in der Halle werden ausgelegt, die Körbe werden aufgebaut und die Werbebanden rund um das Spielfeld werden platziert. Die Trainerbänke werden installiert und die Zuschauertribünen werden per Knopfdruck ausgefahren sowie die Stufen und Seitenteile angebaut. Auf dem Spielfeld werden alle Spielfeldlaufkleber inklusive der Liga-Logos aufgeklebt.

Das ist aber ein großes Programm, wie geht es am Samstag weiter?

Samstag gegen 13.30 Uhr werden die Fan-Caterings aufgebaut. Dazu werden die Brötchen geschmiert, und das komplette Essens-Angebot für die Zuschauer wird vorbereitet. Die Getränke werden in die Kühlschränke einsortiert.

Nun drängt die Zeit aber, oder?

Ja dann wird der Buisness-Bereich hergerichtet, die Musikanlage wird aufgebaut und die Kameras werden postiert. Dann folgt das wichtige Briefing – auch Einweisung genannt. Hier wird besprochen, was der Hallensprecher ansagen muss, wie zum Beispiel Werbepartner. Das Maskottchen Airwin wird eingewiesen und der Ablauf wird komplett besprochen ob es zum Beispiel Gewinnspiele oder sonstiges gibt. Das Ticketing wird aufgebaut und das Kassensystem wird angeschlossen. Die Schiedsrichter-Betreuung wird installiert und der Kids-Club wird vorbereitet. Die Security beginnt mit der Arbeit.

Jetzt drängen aber auch schon die Zuschauer vor der Halle oder?

Ja, um 18 Uhr gehen die Türen auf. Das Spiel kann beginnen, die Mannschaften machen sich warm. Die Partie geht über die Bühne. Danach beginnt der Rückbau, der bis nach Mitternacht geht.

Wie wird das alles gestemmt?

Ohne die circa 50 ehrenamtlichen Helfer, die an der Mannschaft sowie dem Verein hängen, wäre das nicht möglich und ein Spiel könnte nicht stattfinden. Hierfür ein Riesenkompliment.