Schwelm verkraftet Nackenschläge nicht

Nicht unerwartet unterlag der Fußball-Bezirksligist VfB Schwelm dem Geisecker SV mit 1:4 (0:2). Die Schwerter zeigten zwar keine überragende, aber eine solide Leistung und profitierten von Schwelmer Abwehrfehlern. Der VfB hatte die Partie durchaus selbstbewusst und angriffslustig begonnen, Doch ein böses, nur mit Gelb geahndetes Foul in der 7. Minute an dem bis dahin schon zweimal gefährlich in Erscheinung getretenen Michael Kluft, lähmte die Aktionen der Kreisstädter. Kluft wurde am Schienbein getroffen und zog sich eine klaffende Wunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Geisecke nimmt Geschenke dankbar an

Zu allem Überfluss kamen die Geisecker im Anschluss zu zwei „geschenkten“ Toren. Einmal patzte Torwart Kai Bock, als er über den Ball trat, dann stimmte bei einem Freistoß die Zuordnung in der VfB-Abwehr nicht. Trotz allen Bemühens kam die Brunnen-Elf kaum bis in den Geisecker Strafraum, versuchte es aber auch zu selten auf dem nassen Rasen mit Distanzschüssen. Und dann kam auch noch Pech dazu: Als Amadou Keita ausrutschte und den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren hatte, nutzten das die Gäste zu ihrem dritten Treffer.

Strafstoß bringt endgültige Entscheidung

Doch die Jungs von Trainer Marco Menge steckten nicht auf, kamen durch David Ankrahs „Bogenlampe“ ins lange Ecke zum Anschlusstreffer und waren anschließend mehrfach dem 2:3 nahe. Ein Foulspiel von Kapitän Deniz Temel im Strafraum bescherte den Schwertern einen Foulelfmeter. Und der brachte die endgültige Entscheidung zehn Minuten vor dem Ende.

Für VfB—Trainer Marco Menge reihte sich das Spiel in die Reihe der letzten Partien nahtlos ein. „Wir haben wieder sehr gut und engagiert begonnen, die taktischen Vorgaben erfüllt, aber zwei Nackenschläge einstecken müssen. Am Ende waren wir physisch nicht stark genug. Positiv ist, dass der Abstand nach unten gleich geblieben ist.“