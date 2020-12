Schwelmer trotzt Corona mit dem Rad

Alexander König vom RSC Schwelm lässt sich von der Pandemie die Freude am Radsport nicht nehmen. Trotz der vielen Einschränkungen in diesem Jahr war der Touristikwart vom Schwelmer Radsportclub 14.000 Kilometer auf dem Rennrad unterwegs.

Alexander König vom RSC Schwelm lässt sich von der Corona-Pandemie die Freude am Radsport nicht nehmen. Trotz der vielen Einschränkungen in diesem Jahr war der Touristikwart vom Schwelmer Radsportclub etwa 14.000 Kilometer auf dem Rennrad unterwegs. Immer Corona-konform.

Offizielle Termine nach und nach weggebrochen

Die offiziellen Termine für Radsport Events waren in 2020 nach und nach alle weggebrochen. "Da muss man sich selber Highlights schaffen", sagt Alexander König. Dazu gehörte im Sommer die 900 Kilometer Tour in Südtirol und der Schweiz. Etliche Alpenpässe nahm Alexander unter die Räder. Das Stilfser Joch, das Timmelsjoch und der Gaviapass gehörten unter anderem dazu. 18.000 Höhenmeter kamen auf den Touren in den Bergen zusammen. Im Kontrast dazu stand eine Fünf-Tage-Tour durch Holland. Auch hier fuhr er 600 Kilometer.

Aber die enorme Kilometerleistung von 14.000 kam tatsächlich hier im Sauerland und Bergischen Land zusammen. Am Computer erarbeitet, waren es die unzähligen Tages- und Trainingstouren, die sich zu diesem Kilometerstand addierten.

Touren auf Schwelmer Homepage

Auf der Homepage des RSC hat Alexander König die schönsten Touren eingestellt. Wie den vom Bodensee-Königssee-Radweg, wo aus den angegebenen 453 Kilometern schließlich 525 wurden. "Eine landschaftlich schöne Route, die zumeist über kleine Nebenstraßen, manchmal auch Schotterstrecken führte, und die gut ausgeschildert ist. Die vielen Seen boten immer wieder Gelegenheit, eine kleine Abkühlung zu nehmen, was mir bei 4500 Höhenmeter, die es zu überwinden galt, sehr willkommen war", schreibt König auf der Homepage des RSC Schwelm.

