Schwelms Beste 2020 - Aktive: nein; Ehrenamtliche: unbedingt

Schwelm. Der Vorstand des Stadtsportverbandes hat lange überlegt: So wird mit der 22. Wahl zu Schwelms Sportler verfahren.

Die Jury und der Vorstand um Vorsitzenden Andreas Happe haben lange überlegt: Macht es Sinn, eine Sportlerwahl des Jahres 2020 zu initieren? Schließlich hat der Schwelmer Stadtsportverband entschieden: Nein. So äußerte der Vorstand die Ansicht, dass es im Coronajahr keinen nennenswerten Amateur-Sport gegeben habe, so dass eine Ehrung sich nicht anbiete. Doch ganz ohne Ehrung wird das Sportjahr 2020 in Schwelm nicht enden. Im Fokus stehen die Ehrenamtlichen. Es wird eine abgespeckte, 22. Wahl geben. Bis zum 15. Februar ist es möglich, dem Stadtsportverband die Vorschläge einzureichen für Ehrenamtliche und Ehrenamtlicher des Jahres 2020.

"Es gab die Gedanken, die Wahl aufgrund der Corona-Situation diesmal komplett auszusetzen", so Andreas Happe, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Schließlich reifte die Überlegung, dass die ehrenamtlich engagierten Menschen in den Schwelmer Vereinen eine Auszeichnung verdient haben. "Nicht trotz, sondern gerade wegen der Pandemie und der ausgefallenen Meisterschaften mit den einhergehenden Trainingsverboten", erläutert Happe. "Denn die Ehrenamtlichen sind es, die die Vereine in dieser Krisenzeit zusammen halten. Sie sind es, die verhindern wollen, dass gerade sich Jugendliche in dieser Zeit von den Vereinen abwenden."

22. Wahl in abgespeckter Form

So war es also erst einmal eine ausgemachte Sache, dass eine abgespeckte Form der Schwelmer Spotlerehrung stattfinden solle. Schließlich, das haben die vergangenen Jahre gezeigt, gibt es viele Menschen in der Schwelmer Vereins- und Sportwelt, die sich sich eine Jahresehrung verdient haben. Viele Diskussionen, viele Einsendungen, die die Jury bearbeitet hat, stellten dies unter Beweis. Auch, wenn derzeit überhaupt nicht klar ist, in welchem Rahmen oder ob überhaupt eine Ehrungs-Veranstaltung stattfinden wird beziehungsweise kann, stand schnell fest, die Ehrenamts-Wahl anzubieten. Am Rande: Bisher hatte die Sparkasse in Schwelm den Veranstaltungsraum für die Ehrungen zur Verfügung gestellt.

Doch die internen Diskussionen im Stadtsportverband ebbten nicht ab. Schließlich gab es Sportlerinnen und Sportler, die Beachtenswertes im vergangenen Jahr geleistet haben. Meisterschaften, Aufstiege, Pokalsiege. Allerdings nur bis zum Frühjahr, ab Mitte März ging nichts mehr. Kein Training, keine Meisterschaften 2019/2020. Die neue Saison 2020/2021 begann verspätet, doch auch hier hat Corona den Spielbetrieb gestoppt. Seit Ende Oktober geht nichts mehr. Ausgenommen sind die Profis wie die EN Baskets Schwelm.

Ausgefallene Ehrung nachholen

Mit der Wahl 2020 und den möglichen Ehrungs-Veranstaltung, so ein weiterer Gedanke von Jury und SSV-Vorstand, könne eine ausgefallene Ehrung aus dem vergangenen Jahr nachgeholt werden. Denn in 2019 war zu Schwelms Sportler des Jahres nominiert worden. Doch ausgerechnet zur Ehrungs-Veranstaltung wurde der Bankkaufmann krank. Seither gab es die Überlegung, Mönninghoff die Ehrung samt der Präsente während einer besonderen sportlichen Veranstaltung in Schwelm zukommen zu lassen - was sich mit der Corona-Pandemie erledigt hat. Nun also im Rahmen einer 2020er-Ehrung.

Der Überblick

In den fünf Kategorien für Schwelms Sportlerin, Sportler, Mannschaft, Ehrenamtliche und Ehrenamtlicher des Jahres werden eigentlich Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Wegen des Corona-Jahres beschränkt sich die Suche auf die Ehrenamtliuche und den Ehrenamtlichen des Jahres. Lässt der Verlauf der Pandemie es zu, werden diese gebührend geehrt.

Vorschläge nimmt der Stadtsportverband Schwelm entgegen.

Kontakt:

Stadtsportverband Schwelm

Postfach 321

58316 Schwelm

oder

https://www.facebook.com/Stadtsportverband-Schwelm-3251682…/

oder

wahl@ssvschwelm.de

Erste Auszeichung in 1999

Erstmals hat Schwelm im Jahre 1999 die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Die Squash-Spielerin Sandra Krüger (Shangrila Schwelm), der Schwimmer Uwe Steinkötter (DLRG Schwelm) und die C-Junioren-Fußballer des VfB Schwelm sind es seinerzeit geworden. Die ersten beiden Ehrenamtlichen waren in 1999 die Übungsleiterin Christa Hiller (Schwelmer SC) und in 2000 Joachim Behrendt als Vorsitzender der SpVg Linderhausen. Erst ab 2001 gab es gemeinsam Ehrenamtliche und Ehrenamtlicher des Jahres: Übungsleiterin Gabriele Mayr (RE Schwelm) sowie Kassierer Werner Hagedorn (VfB Schwelm).

