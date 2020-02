Sedat Vokshi der erfolgreichste Neuzugang

Im letzten Sommer rüsteten die Mannschaften der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, mächtig auf. Viele Spieler kamen von außerhalb, andere wechselten innerhalb der Liga. Seit den Transfers ist ein halbes Jahr vergangen. Wir ziehen ein Fazit und listen die treffsichersten Neuzugänge dieser Saison auf.

Sedat Vokshi ist der erfolgreichste Neuzugang in dieser Spielzeit. In der vorherigen Saison spielte er noch für die TSG Sprockhövel II und zählte dort zu den besten Torschützen. Er traf dort im letzten Jahr acht Mal. Zu dieser Saison wechselte zum SV Ararat Gevelsberg. Dort steigerte er seine Torausbeute deutlich. Bisher erzielte er zwölf Treffer für seine neue Mannschaft. Mit seinen Toren ist er der beste Torschütze Ararats und dazu der Neuzugang in der Liga, der am meisten traf.

Aus Mittelfeldspieler wird ein Stürmer

Nur ein Tor weniger in der Kreisliga markierte bisher Moritz Müller, der letzte Saison noch in der Jugend des TuS Ennepetal spielte. Alexander Thamm, der Trainer der ersten Mannschaft, beförderte Müller in dieser Saison in den Oberliga-Kader. Dort kam er wenig zum Einsatz, schoss aber trotzdem zwei Tore. In der Kreisliga-Reserve spielte Müller häufiger. Der Torschütze aus dem Pfingstturnier stand in acht Spielen in der Kreisliga auf dem Platz und schoss er elf Tore.

Der drittsicherste Neuzugang ist Joris Reyes-Mellado, der wie Müller aus der Jugend des TuS Ennepetal kommt. Sein erstes Senioren-Jahr verbrachte Reyes-Mellado beim FSV Gevelsberg. Nach einem Jahr Gevelsberg schloss er sich im vergangenen Sommer RW Rüggeberg an. Hier wurde der frühere Mittelfeldspieler zum Angreifer umpositioniert – und erzielte bisher zehn Toren.

Anton Cichos ist nach Moritz Müller der zweite Spieler des TuS Ennepetal in unserer Liste. Er gehört ebenfalls dem Kader der ersten Mannschaft an, hilft aber regelmäßig in der Kreisliga-Reserve der Klutertstädter aus. Seine Ausbeute bisher sind neun Tore.

Marc Wiederholz stammt aus der Jugend der TSG Sprockhövel. In seinem ersten Jahr bei den Senioren steht er für die zweite Mannschaft der TSG auf dem Platz. Er schoss bis dato sieben Tore für seine neue Mannschaft. Damit ist er der fünftbeste Torschütze unter den Neuzugängen der Liga.

Drei Spieler mit drei Treffern

Tobias Behle ist einer von zwei Linderhausenern, die es unter die besten zehn Neuzugängen geschafft haben. Er kam von dem TuS Haßlinghausen und in der laufenden Saison machte er sechs Tore. Ihm folgt Adil El Hajui mit fünf Toren. Hajui, der mittlerweile auch Oberliga-Erfahrungen im Bremenstadion sammeln konnte, spielt für den TuS Ennepetal II, der mit drei Spielern die meisten Spieler in dieser Liste stellen.

Drei Spieler aus unserer Topten-Liste der Neuerwerbungen haben drei Treffer erzielt: Ali Allouch spielte zuletzt bei BW Voerde und wechselte im vergangenen Sommer zu RW Rüggeberg. Mit ihm gleich auf sind Fabian Voshage und Jeff Minutolo. Letzterer wechselte von der TSG Herdecke zum TuS Haßlinghausen. Voshage wechselte im Sommer vom SCO II zu der SpVg Linderhausen.

Morgen trifft Voshage auf seinen alten Verein. Dort kann er mit weiteren Toren versuchen, sich in der Liste weiter nach oben zu kämpfen. Er reist mit Linderhausen zum Auswärtsspiel nach Obersprockhövel II.