Fußball So können die 50 Prozent erreicht werden

Ennepe-Süd. Wenn die Hälfte der Spiele ausgetragen ist, kann die Saison gewertet werden. So sieht es von der Oberliga bis zur Kreisliga aus.

Die Regionalliga hat es geschafft: Seit dem vergangenen Wochenende ist die 50-Prozent-Marke überschritten - die Marke, die erreicht werden muss, um die Corona-Saison 2020/2021 werten zu können. Sollte die Spielzeit in der Folge abgebrochen werden, entscheidet der Tabellenstand unter Anwendung einer Quotientenregelung über Meister, Auf- und Absteiger. So war es auch in der Spielzeit 2019/2020. Nur, dass es keine Absteiger gab.



Während die Saisonwertung hier mit den ausgetragenen Partien des 22. Spieltag gewährleistet ist, sind die Ligen ab der Oberliga abwärts im Lockdown - und der wurde am Dienstag noch einmal verlängert. Langsam wachsen Zweifel, ob bis zum 30. Juni noch genug Spiele ausgetragen werden können, um alle Ligen zu werten. Denn darüberhinaus verlängert wird die Saison definitiv nicht.

Aber wie viele wären genug? Und wann müsste es spätestens wieder losgehen, um auf die 50 Prozent zu kommen? Die gute Nachricht: Einen, vielleicht auch Monate dauernden Lockdown kann der Amateurfußball noch vertragen - dann sollte es aber auch wieder losgehen, wenn die bisherigen Spiele nicht wertlos sein sollen. Hier ist der Überblick:

Oberliga Westfalen (21 Mannschaften)

Die Befürchtungen, die mit einer aufgeblähten Oberliga verbunden worden sind, scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Selbst Mannschaften, die stärker von Spielausfällen geplagt worden sind, könnten mit einem Saisonstart Anfang April noch auf die magische 50-Prozent-Marke kommen, müssten dabei aber wohl öfter unter der Woche ran. Die TSG Sprockhövel ist derzeit Vierter, der TuS Ennepetal Zwölfter (beide Mannschaften haben sieben Spiele absolviert).

Absolute Anzahl Partien (Spieltage): 400 Spiele (40 Spieltage)

Gespielte Spiele (in Prozent): 87 Spiele (21,75 Prozent)

Mannschaft mit den wenigsten Spielen: Holzwickeder SC (sechs Spiele; 15 Prozent)

Besonderheiten: Mit SF Siegen, TuS Haltern, SG Finnentrop-Bamenohl und FC Eintracht Rheine haben bereits vier Mannschaften zehn Spiele der Hinrunde absolviert – so viele wie sonst keine andere Mannschaft in den dargestellten Ligen.

Landesliga Staffel 2 (17 Mannschaften)

Vorteil für diese Staffel ist die Mannschaftsanzahl von 17 und somit zwei Spieltagen weniger als in der Oberliga. Mit fast einem Viertel absolvierter Spiele dürfte es damit kein großes Problem sein, auf die 50 Prozent zu kommen und vielleicht sogar darüber hinaus.

Absolute Anzahl Partien (Spieltage): 256 Spiele (32 Spieltage)

Gespielte Spiele (in Prozent): 62 Spiele (24,2 Prozent)

Mannschaft mit den wenigstens Spielen: Rot-Weiß Lüdenscheid (sechs Spiele; 18,8 Prozent)

Besonderheiten: Der SC Obersprockhövel ist derzeit Spitzenreiter.

Bezirksliga Staffel 6 (16 Mannschaften)

Die kleinen Staffeln sind klar im Vorteil. Fast ein Viertel absolvierte Partien und selbst die Mannschaften, die hinten dranhängen, müssten „nur noch“ zehn Spiele absolvieren. Binnen zwei Monaten ist das anstrengend, aber machbar. Der

Absolute Anzahl Partien (Spieltage): 240 Spiele (30 Spieltage)

Gespielte Spiele (in Prozent): 54 Spiele (22,5 Prozent)

Mannschaft mit den wenigstens Spielen: VfB Schwelm, SSV Hagen, SF Hüingsen mit jeweils sechs Spielen

Besonderheiten: Türkiyemspor Hagen hat bereits vor der Saison die Mannschaft zurück gezogen und steht als Absteiger fest.

Kreisliga A, Gruppe 1 (17 Mannschaften)

Genau ein Viertel aller Spiele sind in der Hagener Gruppe absolviert. Nachholspiele gibt es keine. Maximal eine ausgetragene Partie mehr oder weniger liegt zwischen den Vereinen. Daher dürfte es kaum ein Problem darstellen, die 50-Prozent-Grenze zu erreichen, wenn es im April weitergeht.

Absolute Anzahl Partien (Spieltage): 256 Spiele (32 Spieltage)

Gespielte Spiele (in Prozent): 64 Spiele (25 Prozent)

Mannschaft mit den wenigstens Spielen: Acht Mannschaften (u.a. Hiddinghauser FV) mit sieben Spielen; 21,88 Prozent)

Kreisliga A, Gruppe 2 (17 Mannschaften)

Auch die Ennepe-Gruppe der Hagener Kreisliga zeigt sich in Bezug auf die absolvierten Spiele mit guten Werten. Einziges Problem: teilweise liegen drei Partien zwischen einzelnen Mannschaften. Für die, die aufholen müssen, werden es anstrengende Monate.

Absolute Anzahl Partien (Spieltage): 256 Spiele/32 Spieltage

Gespielte Spiele (in Prozent): 60 Spiele (23,44 Prozent)

Mannschaft mit den wenigstens Spielen: (fünf Spiele; 15,63 Prozent)

