Spielen, oder nicht? Das sagen Hiddinghausen und Schwelm

Ein geregelter Spielbetrieb ist trotz weitreichender Lockerungsmaßnahmen der Landesregierung in den meisten Sportarten nicht möglich. Anders sieht das im Tennis aus. Der Westfälische Tennisverband hat den verschiedenen Mannschaften in seinem Einzugsgebiet freigestellt, ob sie am Spielbetrieb der Übergangssaison teilnehmen möchten oder nicht. Doch es herrscht Uneinigkeit in den Klubs. Zwei Beispiele.

Ähnlich wie im Amateurfußball soll es keine Absteiger in den jeweiligen Spielklassen geben. Es wird lediglich um den Aufstieg gespielt. Mittlerweile ist anhand vieler abgemeldeter Mannschaften in den verschiedenen Alters- und Spielklassen festzustellen: Die Uneinigkeit ist groß. Das gilt auch bei der TG Hiddinghausen.

Vier Senioren-Teams gemeldet

Der Verein an der Albringhauser Straße hatte im Februar, als die Mannschaften für den Sommer-Spielbetrieb gemeldet werden mussten, ursprünglich vier Senioren-Teams ins Rennen geschickt: eine Herren Ü40-Mannschaft (Kreisliga), eine Herren-Mannschaft, eine Damen-Mannschaft (Kreisklasse) und eine Damen Ü40-Mannschaft (Bezirksliga).

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus haben die Ü40-Damen der TGH ihre Teilnahme am Spielbetrieb für die anstehende Sommersaison jedoch abgesagt. „Für alle Mannschaften gilt die Auflage, dass nach den Spielen nicht geduscht werden darf und es kein gemeinsames Essen nach den Spielen gibt. Das hat unsere Ü40-Damen dazu veranlasst, ihre Teilnahme am Spielbetrieb für diese Saison abzusagen“, erklärt Hiddinghausens Sportwart Stephan Rath die Absage.

„Es ist natürlich schwierig, teilweise richtig weite Strecken zu fahren und nach den Spielen nicht duschen zu können. Man muss sich vorstellen, dass unsere Damen auf Bezirksebene teilweise bis nach Unna oder Marl fahren müssen. Außerdem geht auch der Charme der Meisterschaftsspiele verloren, wenn es nicht möglich ist, im Anschluss gemeinsam etwas zu essen oder noch ein paar Getränke zu sich zu nehmen, wie es eigentlich Tradition ist“, erzählt der sportliche Verantwortliche der TG Hiddinghausen.

THC Bochum hat abgesagt

Und auch für die weiteren Teams, die sich dazu entschlossen haben, Meisterschaftsspiele auszutragen, sieht der Sportwart eine Saison, die „wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen wird wie in den letzten Jahren.“ Denn: „In unserer Liga hat zum Beispiel mit dem THC Bochum schon eine Mannschaft abgesagt. Vielleicht kommen sogar noch weitere hinzu. Die Saison verliert natürlich etwas an sportlichem Wert, das ist schade“, erklärt der ehemalige Oberliga-Spieler.

Trotzdem bereitet sich Rath mit seiner Mannschaft derzeit intensiv auf die Meisterschaftssaison vor. Als ehemaliger Tennistrainer gibt der 40-Jährige seinen Mannschaftskollegen beim Teamtraining wichtige Tipps. „Wir spielen ja trotzdem Tennis, weil es uns einfach Spaß macht und wir uns verbessern wollen. Auch, wenn die kommende Saison nicht so aussehen wird, wie wir uns das vorstellen, wollen wir natürlich unsere Spiele gewinnen“, blickt Rath voraus.

Aufstieg angepeilt

In den vergangenen beiden Jahren scheiterten die Ü40-Senioren der TG Hiddinghausen jeweils knapp am Aufstieg in die Bezirksklasse. „Da haben wir in den Relegationsspielen knapp verloren. Man muss schon sagen, dass das Niveau bereits in der Kreisliga relativ hoch ist. In diesem Jahr wollen wir den Aufstieg aber endgültig packen“, so Rath über die Ziele seiner Mannschaft für die anstehende Corona-Spielzeit. „Ich glaube schon, dass es etwas komisch wird, aber trotzdem haben wir richtig Lust auf die Spiele und wollen uns mit anderen Mannschaften messen“, meint der langjährige Tennistrainer.

Bis zum Saisonstart am 8. August im Heimspiel gegen den TC Südpark Bochum bleibt den TGH-Senioren jetzt noch viel Zeit, um den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit zu legen. „Wir trainieren immer montags mit der kompletten Mannschaft und treffen uns dann an anderen Tagen immer noch privat, um ein bisschen zu spielen. Ich denke, wir haben gute Chancen auf den Aufstieg, wenn wir so weitermachen“, blickt Rath voraus.

Stimmung beim TC Blau-Weiß

Neben der TG Hiddinghausen gibt es auch beim TC Blau-Weiß Schwelm Uneinigkeit im Verein über die Teilnahme am Spielbetrieb. So haben unter anderem die Bezirksliga-Damen der Kreisstädter ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Mannschaftsführern Janine Kruse-Wahl begründet die Entscheidung ihres Teams damit, dass die essenziellen Faktoren für den Spaß am Wettspielbetrieb aufgrund der Maßnahmen ausbleiben würden: „Wir müssten getrennt zu den Auswärtsspielen fahren, dürften wahrscheinlich nicht gemeinsam nach dem Spiel essen und könnten auch nicht duschen. Das macht dann einfach keinen Spaß“, so die Spielführerin der Blau-Weiß-Damen. „Da es ja ohnehin keinen Absteiger gibt und uns freigestellt ist, ob wir am Spielbetrieb teilnehmen, haben wir uns dazu entschieden, in diesem Jahr nicht teilzunehmen“, so Kruse-Wahl weiter.