Stemmann und Hennen beenden Zusammenarbeit

Gevelsberg/Iserlohn. Darum beenden der Fußball-Bezirksligist und Trainer Holger Stemmann, u.a. in Gevelsberg und Esborn engagiert, die Zusammenarbeit.

Der Fußball-Bezirksligist SC Hennen wird ab der kommenden Saison 2021/2022 nicht mehr mit Trainer Holger Stemmann und seinem Co Christian Manza zusammenarbeiten. Wie der SCH-Vorstand jetzt bekannt gab, waren die vergangenen zwei Jahre für Mannschaft und dem ehemaligen Trainer unter anderem von FSV Gevelsberg und TuS Esborn nicht erfolgreich; mit dem zwölften Platz und schlechtem Torverhältnis in 2019/2020 sowie aktuell der drittletzte Abstiegsrang zum Zeitpunkt der Corona-Unterbrechung.

Im Sommer 2019 hatte Holger Stemmann die Trainer-Position in Iserlohn angetreten. Der Einstand war wechselhaft, bisweilen grausam - mit dem 0:15 beim SC Berchum-Garenfeld, aber auch mit dem 7:0 gegen ASSV Letmathe. Am Ende war es in der Saison 2019/2020 Platz zwölf. In der im März 2020 abgebrochenen Saison gab es gegen BW Voerde ein 2:0 und ein 0:3. Zweimal Marc Kiewitt sowie Sinan Anan trafen am 8. März 2020 im letzten Spiel der Abbruch-Saison. Jeweils eine Begegnung spielten die Stemmann-Schützlinge gegen den VfB Schwelm (1:1; für Schwelm traf Michael Kluft) und gegen seinen Ex-Klub FSV Gevelsberg (1:3; Thore Guthof, Lennard Jöns und Henrik Behr waren die FSV-Schützen).

Die laufende, seit Oktober unterbrochene Spielzeit verlief ebenfalls nicht wie erhofft. Dabei war das Ziel von Trainer Holger Stemmann und Bezirksligist SC Hennen bei dem Amtsantritt im Sommer 2019, die zwei "Seuchen-Jahre" nach dem Abstieg aus der Landesliga vergessen zu lassen. Und es schien, dieses Ziel zum zweiten Mal in Folge glatt zu verfehlen. Ein Sieg gegen Sinopspor Iserlohn und sechs Niederlage ließen Hennen auf dem drittenletzten Platz zum Zeitpunkt der Unterbrechung zurück - höchste Abstiegsgefahr also.

Bevor der mittlerweile 49-jährige Holger Stemmann zum Naturstadion Hennen wechselte, waren A-Ligist TuS Esborn (Dezember 2018 bis März 2019; Jürgen Lappe war sein Co-Trainer), Bezirksligist FSV Gevelsberg (als Nachfolger von Wolfang Hamann von Januar 2017 bis Dezember 2017) und davor dreieinhalb Jahre Bezirksligist SV Langschede seine Trainer-Stationen. Internationale Meriten sammelte er als Co-Trainer der deutschen U17-Nationalmannschaft der Frauen (2008 bis 2010). Bei Werder Bremen gewann Stremmann mit den B-Juniorinnen die Norddeutsche Meisterschaft 2010, dort war er auch eine zeitlang für den Frauen-Bundesligisten engagiert.

In der Fußball-Bezirksliga 6 ruht seit Ende Oktober wie in allen Ligen der Ball. Der FSV Gevelsberg um Trainer Uwe Jöns führt die Liga als Spitzenreiter an mit 18 Punkten (6 Siege, 1 Niederlage) vor den beiden bisher unbesiegten SV Deilinghofen-Sundern (17 Pkt; 5 Siege, 2 Unentschieden) und SSV Hagen (14 Pkt; 4 Siege, 2 Unentschieden). BW Voerde um die Trainer Marco Polo und Domitrios Ropkas steht seit dem Zeitpunkt der Saison-Unterbrechung auf Platz fünf (13 Pkt; 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen), der VfB Schwelm um Trainer Markus Dönninghaus auf Platz zehn (8 Pkt; 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen).

