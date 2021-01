Südkreis: Was die Vereine zur Verbandsentscheidung sagen

EN-Südkreis Die HSG Gevelsberg-Silschede will in die Aufstiegsrunde, die TG Voerde bloß keinen "Lustpokal". So äußern sich die Trainer.

Die Handballvereine aus dem Südkreis freuen sich über relative Planungssicherheit. Nachdem der Handballverband Westfalen (HVW) entschieden hat, dass die reguläre Saison 2020/21 nicht weitergeführt werden kann, haben die Klubs nun Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen, welches Modell für die kommenden Monate ihnen zusagt.

Die Vereine in den Ober-, Verbands- und Landesligen sollen, sobald es die Entwicklung der Corona-Pandemie wieder zulässt, entweder in Aufstiegsrunden um den Wechsel in die nächsthöhere Spielklasse antreten, oder in Ligapokalrunden ohne Wertung sozusagen um die „Goldene Ananas“ spielen. Die Teilnahme an den Wettbewerben ist freiwillig.

Die Stimmung bei den Vereinsvertreten aus dem Südkreis ist nach der Verbandsentscheidung ganz unterschiedlich. Der Bezirksligist CVJM Gevelsberg ist beispielsweise schon froh, schon zum zweiten Mal in Folge aufgrund des Saisonabbruchs den Klassenerhalt geschafft zu haben. Beim Verbandsligisten HSG Gevelsberg-Silschede sind die Ambitionen hingegen ganz andere. Trainer Sascha Simec betont: „Wir haben einen guten Kader beisammen und sind gut in die reguläre Saison gestartet. Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, eine Aufstiegsrunde zu spielen, dann würden wir natürlich gerne teilnehmen und unser Glück versuchen.“

Müller lacht über "Lustpokal"

Während beim HSG-Ligakonkurrenten RE Schwelm noch keine Entscheidung darüber gefallen ist, welchem der Angebote zur Saisonfortsetzung der Verein folgen möchte, weiß Trainer Hans-Peter Müller vom Landesligisten TG Voerde immerhin schon, was sein Klub auf keinen Fall möchte: „Für uns steht fest, dass wir an einem 'Lustpokal' nicht teilnehmen werden.“ Müller findet: „Über diese Variante kann ich nur lachen und sie entbehrt für mich auch jeder Logik. Ich habe schon Gespräche mit anderen Vereinsvertretern geführt und herausgehört, dass kaum jemand daran teilnehmen wird.“

Simec sieht die Sache differenzierter: „Ich kann verstehen, wenn ein Verein daran teilnehmen möchte, um Sponsoren halten zu können und um auch Spieler und Mitglieder bei der Stange zu halten. Einige wollen lieber zocken, bevor ihnen alles wegbricht.“ Trotzdem komme für seinen Verein nur die Aufstiegsrunde in Frage.

Alle Vereinsvertreter betonen unisono, dass aber zunächst die Gesundheit im Vordergrund stehe. Trainer Henning Becker von RE Schwelm stellt klar: „Erst einmal müssen wir weltweit die Pandemie in den Griff bekommen, dann können wir uns wieder Gedanken um den Handballsport machen.“

