Taekwon-Do-Nachwuchs aus Gevelsberg schreibt Geschichte

Für die Taekwon-Do-Schüler der Sportschule Gevelsberg war es ein ganz besonderes Ereignis: Auf Grund des Corona-Kontaktverbots fand für den Kampfsport-Nachwuchs ein so genanntes E-Turnier statt. Es war das erste internationale E-Turnier der ITF (International Taekwon-Do Federation), welches somit in die Geschichte eingehen wird.

So lief das Turnier ab

Der Ablauf ähnelte dem eines normalen Turniers. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Sportler ihre optionalen (Farbgurte) oder ihnen vorgegebenen Formen (Dan-Graduierungen) binnen eines Zeitfensters von 24 Stunden auf Video aufzeichneten und diese zur Bewertung durch die Kampfrichter in das entsprechende Portal des internationalen Teakwon-Do-Verbandes hochladen mussten.

Die Kampfrichter bewerteten die Vorstellungen der Teilnehmer innerhalb eines weiteren Zeitraums von 24 Stunden und meldeten anschließend ihre Ergebnisse. Die Gewinner kamen eine Runde weiter und mussten ein neues Video ihrer Form innerhalb von 24 Stunden aufnehmen, welches die Kampfrichter erneut bewerteten. Daher ging der Wettkampf über mehrere Tage, bis die Sieger in den jeweiligen Klassen feststanden. „Insgesamt ein ungewöhnliches, aber durchaus interessantes Format, was uns ermöglicht hat, auch während der Corona-Zeit sportlich aktiv zu sein“, sagte Nicolle Buchholz, Trainerin der Sportschule Gevelsberg.

Gegner aus Malaysia

Die Teilnehmerzahlen zeigen, wie groß die Sehnsucht der jungen Kampfsportler nach einem Kräftemessen mit der internationalen Konkurrenz war: Über 244 Sportler aus Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Norwegen, Schottland, England und dem fernen Malaysia nahmen an dem Event teil.

Für die Sportschule Gevelsberg traten Eren Türkyilmaz, Nora Gruner, Lena Gruner, Brita Marler, Joline Kunze und Sabrina Ermolaev an. Dabei zeigte vor allem Eren Türkyilmaz bei seinem ersten Turnier dieser Klasse eine gute Leistung und belegte am Ende den fünften Platz im Gesamtklassement. Lena und Nora Gruner belegten in der Grüngurtklasse bis 12 Jahre jeweils einen dritten Platz. Für Brita Marler (unter 18, bis Grün-Blau), Joline Kunze (unter 15, bis Blau-Rot) und Sabrina Ermolaev (unter 18 bis Rot-Schwarz) ging es ins sogar bis ins Finale. „Am Tag der Kampfrichterentscheidung saßen wir alle gespannt vor unseren Bildschirmen und es hat sich gelohnt: Alle drei haben die Goldmedaille eingefahren“, freut sich Trainerin Buchholz. Mit drei ersten Plätzen, zwei dritten und einen fünften Platz landete die Sportschule Gevelsberg in der Vereinswertung im internationalen Vergleich auf Platz sieben.

„Das war für uns nicht nur aufgrund der Platzierungen ein tolles Ereignis, sondern es gibt uns in Corona-Zeiten auch weitere Freude und Motivation“, erklärte Buchholz im Anschluss.