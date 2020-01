Altena/Ennepetal. Beide Mannschaften sind zusammen in 2018 in die Handball-Landesliga aufgestiegen. Am Sonntag empfängt TS Evingsen die TG Voerde.

TG Voerde kämpft um die ersten Punkte im neuen Jahr

Nach zwei Niederlagen zum Jahres-Auftakt in der Handball-Landesliga wartet mit der TS Evingsen am Samstag (18.30 Uhr) der Tabellenvorletzte auf die TG Voerde. Beide Teams stiegen vor zwei Spielzeiten gemeinsam auf, kennen sich also aus zahlreichen Duellen bestens. Im Hinspiel war die TGV das spielbestimmende Team und setzte sich souverän mit 37:28 durch. An diese Leistung möchten Trainer Karl-Heinz „Kalla“ Paukstadt und seine Mannschaft anknüpfen.

Paukstadt warnt vor Vorletztem

Der Übungsleiter warnt dabei vor dem kommenden Gegner. „Evingsen steht mit dem Rücken zur Wand und wird 60 Minuten vollen Einsatz zeigen. Darauf müssen wir vorbereitet sein und entsprechend mit der richtigen Einstellung gegenhalten“, fordert er von seinen Spielern. Die Sauerländer holten zwei ihrer drei Siege in eigener Halle und ist gerade dort nicht zu unterschätzen.

Bei der jüngsten Niederlage in Hagen zeigte die Formkurve der Ennepetaler wieder nach oben, in einigen Bereichen gibt es aber noch klaren Steigerungsbedarf. Gegen die VfL-Dritte ließen sie im Angriff einige Chancen liegen, die sie in Evingsen besser nutzen müssen. Die Deckung soll wie im ersten Aufeinandertreffen den Gegner zu schwierigen Abschlüssen zwingen, um daraus das eigene Konterspiel konsequent durchzuziehen. Personell sieht die Lage für Paukstadt sehr gut aus. Paukstadt: „Wir können weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Für uns zählt am Samstag nur der Sieg.“