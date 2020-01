Altena/Ennepetal. Dreimal knapp – aber verloren. In der Handball-Landesliga wartet die TG Voerde in diesem Kalender auf den ersten Punkt.

TG Voerde wartet in diesem Jahr auf ersten Punkt

Auch nach dem dritten Spiel in diesem Jahr wartet die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz „Kalla“ Paukstadt noch auf den ersten Punktgewinn. Die 35:38 (19:18)-Niederlage der TG Voerde beim Tabellenvorletzten der Handball-Landesliga, TS Evingsen, geht aufgrund der schwachen Defensivleistung in Ordnung. Die Gastgeber, die auf jeden Zähler im Kampf um den Ligaerhalt angewiesen sind, zeigten über 60 Minuten eine kämpferisch starke Leistung, welche die TGV über weite Strecken vermissen ließ. Im Angriff machten sie einen guten Eindruck und spielten mit viel Tempo, übertrugen diesen Einsatz aber nicht auf die Abwehr. „Mit 35 Toren auswärts musst du ein Spiel gewinnen. Die 38 Gegentreffer sind inakzeptabel“, lautete das Urteil von Paukstadt.

Lange Führung bleibt ungenutzt

Trotz langer Führung fanden die Gäste defensiv auch nach der Halbzeit nicht zu ihrem Spiel. Ein 32:30 (53.) gaben sie durch einige Fehlwürfe und schlechtes Deckungsverhalten leichtfertig ab. Gut zwei Minuten vor dem Abpfiff gerieten sie in Unterzahl und verloren diese deutlich mit 1:3. Sekunden vor dem Ende stellte Mario Hurlbrink den verdienten Endstand für Evingsen sicher.

In den entscheidenden Minuten fehlte es den Voerdern an der richtigen Körpersprache, ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage ließen sie vermissen. „Evingsen hat es einfach besser gemacht. Wir haben zu früh den Kopf hängen lassen und Evingsen komplett offene Würfe gestattet. Das darf uns nicht passieren, da haben wir in den nächsten Wochen eine große Baustelle“, so Paukstadt.