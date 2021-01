Tipp-Kick: Warten auf die Chance zur Titelverteidigung

Gevelsberg Der TKC 1986 Gevelsberg stellt seit 2019 die Deutsche Tipp-Kick-Meisterin: Manuela Winter. Wann es weitergeht, ist offen.

In vielen Sportarten wissen die Akteure derzeit nicht, wie es mit den unterbrochenen Spielzeiten weitergeht. So sieht es auch im Tipp-Kick aus. Dort warten die Spieler sogar noch auf eine Entscheidung für die Saison 2019/20. Besonders ärgerlich ist die lange Pause auch für Manuela Winter vom TKC 1986 Gevelsberg. Sie wartet schon seit 2019 auf die Chance, ihren Titel als Deutsche Meisterin zu verteidigen.

Siggi Gies und Manuela Winter sitzen auf heißen Kohlen. „Riesengroß“ sei die Hoffnung, dass in den kommenden Monaten endlich wieder eine Besserung der Corona-Lage eintritt und die beiden wieder für Spiele gegen andere Vereine an die Tipp-Kick-Platte treten können, betont Gies. „Ich persönlich glaube, dass wir vielleicht ab Mai wieder trainieren können“, sagt der 1. Vorsitzende des TKC Gevelsberg. Auch bei seinem Verein liegt seit Oktober das Spielgeschehen brach. Das neue Vereinsheim ist verwaist. Er und seine Partnerin Manuela Winter können immerhin zuhause trainieren, da beide begeisterte Tipp-Kick-Spieler sind.

Nächste DM für Oktober geplant

Winter war in den vergangenen Jahren auf nationaler Ebene sehr erfolgreich. 2018 und 2019 gewann sie jeweils die Deutsche Meisterschaft. 2020 hätte sie den Titel gerne erneut verteidigt, doch die DM in Wolfsburg fiel Corona zum Opfer. Und so wartet sie nun weiter auf die nächste Gelegenheit, zur Titelverteidigung. Der aktuelle Plan sieht vor, die nächste Deutsche Meisterschaft im Oktober in Stuttgart auszutragen, falls sich die Lage bis dahin entspannt hat. „Wir trainieren darauf hin und müssen auf den Punkt fit sein, falls das Turnier stattfindet. Ich habe in den letzten Monaten gefühlt 500 Spiele gegen meine Frau gemacht. Sie ist fit und bereit für die Titelverteidigung“, ist sich Gies sicher.

Für die Tipp-Kick-Freunde fällt auch das Warten auf eine Fortsetzung der Saison etwas länger aus, als für andere Sportvereine. Denn in dieser Sportart steht noch das Ende der Saison 2019/20 aus, eine Spielzeit 2020/21 hat es nicht gegeben. „Der Verband hat noch nicht entschieden, was mit der laufenden Regional- und Verbandsligasaison 2019/20 passieren soll. Die Liga ist noch nicht abgeschlossen, aber auch nicht abgebrochen“, erklärt Gies. Knapp drei Viertel der Runde wurden gespielt. Noch besteht die Option, den Rest der Saison auszutragen, sobald die Corona-Beschränkungen gelockert werden und dann im September eine neue Spielzeit zu beginnen. Doch ob das möglich sein wird, steht in den Sternen.

Der aktuelle Plan sieht vor: Wenn die Saison bis März nicht wieder aufgenommen werden kann, soll die Saison endgültig abgebrochen und annulliert werden. Das fänden die Gevelsberger nicht besonders gut, denn die dritte Mannschaft ist Tabellenführer in der Verbandsliga West und würde gerne aufsteigen.

Chaotische Situation

Die unklare Lage hat außerdem für Probleme beim Personal gesorgt. Gies erklärt: „Wir haben vor dem Lockdown neue Spieler für unseren Verein verpflichten können. Nun ist aber nicht geklärt, ob diese noch für ihren alten Verein antreten müssten, wenn die Saison fortgesetzt wird. Es ist alles ein Chaos.“

Immerhin muss sich der TKC Gevelsberg, im Gegensatz zu anderen Vereinen, keine Sorgen um seine Existenz machen. „Mit 35 Mitgliedern sind wir einer der größten Tipp-Kick-Vereine Deutschlands. Wir haben sogar während der Pandemie noch welche hinzugewonnen. Unsere Sponsoren stehen zu uns, daher haben wir null Einbußen“, sagt Gies. Die einzige Sorge ist daher, wann endlich wieder gespielt werden kann.

