Top-10-Platz beim Super-G für Andreas Sander aus Ennepetal

Ennepetal Andreas Sander, der Skirennläufer aus Ennepetal, fährt im Super-G auf Rang neun, sein Kollege Romed Baumann gewinnt Silber.

Nachdem Schneefall und Nebel den Start der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo drei Tage lang hinausgezögert hatten, durften sich die Fahrer am Donnerstag endlich über optimale Bedingungen freuen. Andreas Sander gelang ein Platz in den Top-10, sein Kollege Romed Baumann holte sogar ein Medaille.

Aus seinen eigenen Ambitionen hat Andi Sander nie einen Hehl gemacht. Der Skirennläufer aus Ennepetal will lieber früher als später in die Medaillenränge. Das bekräftigte er noch kurz vor dem Rennen in einem Interview mit „Sportbuzzer“. Sander sagte über den Angriff auf die Spitzenplätze: „Das ist mein großes Karriereziel! Wenn es in diesem Jahr aber nicht reicht, dann vielleicht im nächsten oder übernächsten. Ich will noch einige Jahre fahren und ich lebe immer mehr von der Erfahrung. Ich bin gelassen, weil ich immer besser werde.“ Sander fügte an: „Wenn es bei der WM klappt – umso schöner. Wenn es nicht klappt, dann habe ich ein paar Fehler zu viel gemacht. Es wird aber Rennen geben, in denen ich es schaffen kann.“

Beim Super-G in Cortina d'Ampezzo war es noch nicht soweit. Nach drei Tagen Verzögerung mussten sich viele Läufer musste sich aufgrund des Wetterchaos auf unbekanntes Terrain wagen, da nicht die Gelegenheit bestand, die Piste vorher kennen zu lernen. Und das machte sich bemerkbar: Gleich die ersten drei Läufer auf der „Vertigine“ (zu deutsch: Schwindelgefühl, Höhenangst) gingen den ersten Sprung mit zu großem Tempo an, verpassten das Tor und schafften es daher nicht ins Ziel. Die folgenden Läufer passten ihre Geschwindigkeit an und machten es besser. Der Favorit Vincent Kriechmayr aus Österreich stellte schnell die Bestmarke (1:19,41) auf, die es zu schlagen galt.

Entscheidende Zeit verloren

Andi Sander, der mit der Startnummer 13 an den Start ging, hatte durch die Beobachtung der anderen Fahrer einen Vorteil, den er aber nicht ausnutzen konnte. Sander verlor schon auf den ersten 300 Metern entscheidende Zeit, die er nicht mehr aufholen konnte, obwohl er im unteren Teil der Piste extrem schnell unterwegs war und den Rückstand auf Kriechmayer auf letztlich 0,88 Sekunden verkürzte. Das bedeutete zu diesem Zeitpunkt Rang fünf für den 31-Jährigen. Kein schlechtes Ergebnis, doch die Chance auf die Medaillenränge war vertan, was Sander im Ziel sichtlich ärgerte.

Für Jubel im deutschen Team sorgte dafür wenig später Sanders Kollege Romed Baumann mit der Startnummer 20. Er legte einen der besten Läufe seiner Karriere hin, lag nach der ersten Zwischenzeit knapp in Führung und kam letzlich mit nur 0,07 Sekunden Rückstand auf Kriechmayr auf Position 2 ins Ziel. Baumann konnte es selbst kaum fassen: „Es ist alles locker von der Hand gegangen, es war echt unglaublich“, sagte er nachher im Interview mit der ARD.

Jocher verpasst die Top-10

Die weiteren beiden deutschen Läufer konnten an diese Leistung nicht anknüpfen. Simon Jocher verpasste die Top-10, Dominik Schwaiger ging zu viel Risiko und schied aus.

In der Endabrechnung standen für das deutsche Team die Silbermedaille für Romed Baumann, Platz neun für Andi Sander und Platz 16 für Simon Jocher. Vincent Kriechmayr aus Österreich holte Gold, der Franzose Alexis Pinturault gewann Bronze. Titelverteidiger Dominik Paris aus Italien landete auf Platz fünf.

Am Sonntag bei der Abfahrt bietet sich die nächste Chance für Andi Sander und seine Kollegen, die Medaillenränge ins Visier zu nehmen. Ab 11 Uhr geht’s dann auf der „Vertigine“ weiter. Was Sander dann besser machen muss? Das Rezept kannte er schon vor dem Rennen. „Ich darf nicht verkrampfen und muss kompromissloser fahren. Es fehlt nicht viel“, sagte er dem „Sportbuzzer“. Vielleicht kann er das am Sonntag unter Beweis stellen.

