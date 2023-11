TVE Vogelsang holt sich trotz Spannungsabbau Siege

In der Herren-Landesliga haben die Volleyballer des TV Eintracht Vogelsang 3:1 gegen den PSV Bochum gewonnen. Im Bild nimmt Gevelsbergs Kapitän Sven Watermann den Ball an. Im Hintergrund ist Libero Joshua Heinrich.

Gevelsberg Die Frauen halten in der Verbandsliga mit kleinem Kader weiter gut mit. Die Herren haben in der Landesliga ihr Potenzial untermauert.

Beim TVE Vogelsang läuft es sowohl bei den Damen in der Verbandsliga als auch bei den Herren in der Landesliga gut. Am vergangenen Wochenende siegten beide Teams. Für die Frauen gab‘s einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen die DJK Blau-Weiß Annen, während die Herren sich mit 3:1 gegen den PSV Bochum durchsetzten. Somit bleiben die Teams im gesicherten Mittelfeld.

TVE Vogelsang - DJK BW Annen 3:2

Trotz ein paar angeschlagenen Stammspielerinnen agierte der TVE im ersten Satz souverän und legte mit 25:19 vor. Danach fiel die Spannung ab, Gevelsberg lag mit fünf Punkten im Hintertreffen, holte später mit einer Aufschlagserie auf. Doch es reichte nicht ganz (23:25). Im dritten sowie vierten Satz (25:21, 23:25) wechselten sich Konzentration und Spannungsabfall ab. Hinzu kamen ein paar knappe Entscheidungen bei den Bällen. So ging es in den fünften Satz – fokussiert und gleichauf mit Annen. Nach dem Seitenwechsel spielte Vogelsang nahezu perfekt und ließ beim am Ende 15:8 nur noch einen Punkt zu. „Es war eine mental gute Leistung mit weniger Eigenfehlern. Wenn wir voll fokussiert sind und bei 100 Prozent, können wir das Verbandsliga-Niveau halten“, sagte Coach Gernot Jost.

Am Samstag dürfen sich die Gevelsbergerinnen wieder in der Verbandsliga beweisen, auswärts beim derzeit Vorletzten, dem SC Hennen II.

TVE Vogelsang - PSV Bochum 3:1

Die Gevelsverger Herren zeigten in den ersten beiden Sätzen eine souveräne Leistung. Sie kamen direkt gut ins Spiel. Ab und an flog der Ball durch die niedrige Hallenhöhe in der Turnhalle Blankenstein in Hattingen unglücklich ins eigene Feld gab. Im ersten Satz drehten die Herren schnell einen Rückstand und zogen nach und nach davon, so dass sie mit 25:18 vorlegten. Die Gegner pirschten sich zum Ende des zweiten Satzes heran, der TVE hielt die Bochumer jedoch in Schach und legte mit 25:22 nach.

In der Herren-Landesliga haben die Volleyballer des TV Eintracht Vogelsang 3:1 gegen den PSV Bochum gewonnen. Im Bild jubeln die Gevelsberger (v.l.n.r.): Philip Stabenow, Moritz Heinlein, Ricco Weber, Sven Watermann, Manuel Nieselt. Foto: Hendrik Steimann

Den dritten Satz musste der TVE abgeben. „Wir kamen aus einer kleinen Schwächephase leider nicht raus, trotz taktischer Umstellung. Die haben wir immer mal drin, da wir als Team noch nicht komplett zusammengewachsen sind“, bedauerte Trainer Michael Reitz. Sein Plan ging trotz zwei Auszeiten nicht auf, da die Angriffe nicht ganz passten. Nach dem 21:25 ging es in Satz vier. Die Körperspannung kam nach und nach wieder. Vogelsang zog davon, zwischenzeitlich um acht Punkte. Dann holte der PSV auf und TVE-Kapitän und Diagonalangreifer Sven Watermann vergab vier Schmetterbälle. Doch die Konzentration kam zurück und mit ihr der Satzgewinn (25:21).

Die TVE-Herren sind das nächste Mal am 25. November gefordert. Dann steht die Partie gegen den RC Sorpesee an, der aktuell Rang drei in der Tabelle belegt.

