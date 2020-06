VfB Schwelm: Diese Zugänge verrät Trainer Markus Dönninghaus

Nach sieben Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit lag dem VfB Schwelm einiges daran, eine würdige Nachfolge für Marco Menge zu finden. Schon zu Anfang des Jahres stand fest: Mit Markus Dönninghaus kehrt ein Trainer mit reichlich Stallgeruch an den Brunnen zurück. So laufen dessen Planungen aktuell.

Schwelm: Trainer nennt Namen

Der 51-Jährige startete seine Trainer-Laufbahn einst beim VfB und coachte in den Folgejahren unter anderem den Cronenberger SC in der Oberliga, führte den FC Wetter in die Landesliga und war zuletzt für den SC Obersprockhövel aktiv.

Mit dem neuen Trainer kommen auch zahlreiche neue, aber auch ein paar altbekannte Namen an den Schwelmer Brunnen. „Drei Spieler, die sich im Winter abgemeldet hatten, kehren zurück. Das sind Nermin Januzzi, Edin Kransniqi und Corimo Russo“, erklärt der künftige Übungsleiter des Bezirksligisten.

„Liegen gut im Zeitplan“

Doch damit nicht genug: „Darüber hinaus kommen Bruno Ferreira vom Cronenberger SC für die Verteidigung, Manuel Fischer vom FC Remscheid für das defensive Mittelfeld, Rico Hain für den Sturm von Germania Wuppertal und Niklas Kubis vom SC Obersprockhövel für die Torwartposition zur nächsten Saison“, gibt Dönninghaus bekannt.

„Mit ein paar weiteren Spielern sind wir noch in guten Gesprächen. Der Kader für die kommende Saison nimmt immer weiter Formen an, wir liegen gut im Zeitplan und ich denke, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammen bekommen“, blickt der ehemalige Coach des FC Wetter voraus.