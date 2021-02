Voerdi Fuchs sagt "Danke" am Ennepetaler Impfzentrum

Maskottchen „Voerdi Fuchs“ der TG Voerde Handballer übergab Stütchen an die Mitarbeiter und Helfer des Impfzentrums in Ennepetal. Die Überraschung nahmen (v.l.) der ärztliche Leiter Dr. Christian Füllers, der organisatorische Leiter Andreas Töpke und Jana Ramme vom Ordnungsamt stellvertretend entgegen.

Ennepetal TG Voerdes Handballer bedanken sich für den Einsatz der Helfer im Ennepetaler Impfzentrum mit einem kleinen Gaumenschmaus.

Ein gehöriger Druck lastete am Montagmittag auf den Organisatoren, Mitarbeitenden und Helfern, die kurz davor waren, das Impfzentrum in Ennepetal nach mehreren verschobenen Startterminen endlich zu eröffnen.

Der gesamte Ennepe-Ruhr-Kreis blickte erwartungsvoll auf das an der Kölner Straße gelegene Impfzentrum als Hoffnungstropfen, der die Region ein Stück näher in Richtung coronafreie Normalität steuern soll. Dazu gehört natürlich auch die Hoffnung auf den immer noch pausierenden Mannschaftssport. Dem wichtigen Einsatz und Aufwand der Mitarbeitenden, sowie Helferinnen und Helfern des Impfzentrums war sich auch die erste Herrenmannschaft der TG Voerde bewusst. Nicht zuletzt hoffen auch die Handballer durch die etappenweise Impfung der Gesellschaft ihr geliebtes Spielgerät bald wieder in die Hand nehmen zu dürfen, ihre Gegner anpacken zu können und von ihren Fans an den sonst so gut besuchten Heimspieltagen am Reichenbach-Gymnasium bejubelt zu werden. Mit dieser Perspektive suchten die jungen Männer nach einer Idee, um den Helferinnen und Helfern ihre Wertschätzung zu demonstrieren. An der kleinen Stellschraube des Gesundheitswesens in Ennepetal drehten viele Akteure aus dem Kreis, unter ihnen auch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes aus Schwelm, die für die nächsten fünf Monate im Impfzentrum eingesetzt werden. „Die fleißigen Damen und Herren sind unheimlich wichtig. Wenn man noch etwas weiter nach vorne blickt, ermöglichen sie uns ja irgendwann auch wieder unsere Sportart auszuüben. Ich glaube man kann gar nicht dankbar genug sein“, findet Fabian Riebeling, Kapitän der TGV.

Maskottchen bringt Stütchen

Die Voerder Jungs wurden einer Idee als Zeichen ihrer Dankbarkeit fündig. Kurz vor der allerersten Aufnahme eines Impflings an der Kölner Straße trafen Vertreter des Teams vor dem Impfzentrum ein und hatten Kartons voller Stütchen im Gepäck, die sie zuvor bei der in Voerde ansässigen Bäckerei Herberg in Auftrag gegeben hatten. Das Maskottchen „Voerdi Fuchs“ übergab diese dann stellvertretend für den gesamten Kader an Andreas Töpke, den organisatorischen Leiter des Impfzentrums, an den ärztlichen Leiter Dr. Christian Füllers sowie an Jana Ramme, die vom Ordnungsamt des EN-Kreises vor Ort war.

Die Stütchen waren eine gelungene Überraschung für das Team. Doch auch die in den Autos wartende Impflingen staunten nicht schlecht, als die flauschige Fuchsgestalt über den verschneiten Parkplatz stapfte. Damit hätten sie an diesem eisigen Mittag kurz vor ihrem Impftermin wohl nicht gerechnet. Bis zu ihrem Aufruf zur Anmeldung im Impfzentrum hatten sie die Anweisung erhalten, Geduld zu bewahren und über die Einstellung einer speziell eingerichteten Radiofrequenz auf ihren Aufruf zu warten.

Voerde-Kapitän bietet Hilfe an

Andreas Töpke vom DRK in Schwelm, der für das Personal verantwortlich ist, war erfreut über die Überraschung der Handballer. „Die Stütchen sind wirklich gut angekommen. Das war wirklich was Feines“, gibt er die Resonanz aus den Reihen der Mitarbeiter am Ende des Eröffnungstages wieder. „Das Personal hat die Verpflegung zwar erst später wahrgenommen, weil so viel los war, aber dann haben sie sich sehr darüber gefreut“, sagt Töpke. Am Ende des erfolgreich abgewickelten Impfstarts schwang Erleichterung in seiner Stimme mit. Das Personal des DRK, das seine helfenden Hände hauptamtlich, ehrenamtlich oder auf 450-Euro-Basis zur Verfügung stellt, besetzt in erster Linie die Anmeldung, die Nachsorge der Impflinge sowie den Sanitätsdienst beziehungsweise den Notfallraum.

Für die Schicht am ersten Tag haben 16 Mitarbeiter des DRK zum reibungslosen Ablauf auf den beiden Impfstraßen beigetragen.

Hinzu kam das medizinische Fachpersonal der Kassenärztlichen Vereinigung, das den begehrten Impfstoff verabreicht. Der sechsstündige Einsatz exklusive zweistündiger Vorbereitungszeit vor der Öffnung kann an so einem Tag ganz schön lang werden. Umso mehr freuten sie sich über die gelungene Überraschung der Handballer. „Wir hoffen einfach, dass alle Leute, die vor Ort im Impfzentrum eingebunden sind, auch gesund bleiben. Sie machen einen super Job“, ist sich TGV-Kapitän Fabian Riebeling sicher. Der Voerder bot auch die Unterstützung seiner Jungs an: „Sollten wir mal auf irgendeine Weise helfen können, sollten sie nicht zögern und uns einfach fragen!“.

