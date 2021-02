Warum unser Gleichgewicht ein unterschätzter Sinn ist

Ennepe-Ruhr Das Gleichgewicht ermöglicht uns Bewegungen in Alltag und Sport. Sporttherapeutin Manuela Dziabel sensibilisiert für die Bedeutung.

Ohne ihn würden wir nicht gerade stehen, geschweige denn einen richtigen Schritt nach dem anderen machen können. Der Gleichgewichtssinn ist eines der zentralen Systeme unseres Körpers. Ihn zu stärken, spielt in jedem Alter eine Rolle und hat vor allem auch für die komplexen Bewegungsabläufe von Sportlerinnen und Sportlern eine erhebliche Bedeutung.

Durch den Bewegungsmangel, der mit der Pandemie einhergeht, würden Defizite im Gleichgewichtssinn hingegen verstärkt. „Manche Kinder können nicht mal mehr auf einem Bein stehen“, verlauten einige der Teilnehmer am Samstagmorgen, die sich zum Lehrgang von Manuela Dziabel zum Thema Gleichgewichtssinn angemeldet haben und sich nun im Zoom-Meeting „gegenübersitzen“.

Die bunt gemischte Truppe besteht aus Grundschullehrerinnen, Physiotherapeuten und Rehatrainern, aber auch aus Übungsleitern aus den Bereichen Parcours, Kampfkunst und Tanz. In einem sind sich die Vertreter aus den verschiedenen Ressorts aber einig: Der Gleichgewichtssinn spielt eine beträchtliche Rolle in unserem Alltag und Sport.

In dem Lehrgang, mit dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ihre bestehenden Übungsleiter-C-Lizenzen verlängern konnten, suchten sie nach Übungen zur Stärkung der Balance, um sie in ihren Trainingsgruppen oder Kursen vermitteln zu können. „Meist nutzt man den Gleichgewichtssinn ja unbewusst, er ist ein Automatismus des Körpers, aber man kann ihn auch verbessern“, betont Dziabel. „Man sollte ihn permanent trainieren, denn man braucht ihn immer.“

Vier Faktoren greifen ineinander

Damit der Gleichgewichtssinn funktionieren kann, greifen vier Faktoren ineinander: Die Körperwahrnehmung, die Gleichgewichtsorgane im Innenohr, die Augen und die Füße. Eine gute Abstimmung zwischen diesen Komponenten ist auch im Sport ausschlaggebend. Insbesondere der Leistungssport habe seine Aufmerksamkeit bereits vermehrt auf die Berücksichtigung des Gleichgewichtssinns in der Trainingsgestaltung gelegt.

Doch welche Rolle spielt der Gleichgewichtssinn im Sportgeschehen und wie kann man diesen aktiv trainieren? Die gelernte Gymnastiklehrerin und Sporttherapeutin Dziabel erläutert: „Schon kleine Gleichgewichtsübungen haben einen starken Effekt. Wenn beispielsweise ein Fußballer im Zweikampf nur noch auf einem Bein steht und sich in Rückenlage befindet, hilft ihm sein geübter Gleichgewichtssinn sich schneller auszutangieren und den Kampf um den Ball für sich zu entscheiden. Balance spielt im Sport eine sehr wichtige Rolle, ohne dass es uns bewusst ist.“

Vor allem die Wechselwirkung zwischen Augen und dem sogenannten Vestibulärorgan sind entscheidend, also die versteckten Strukturen im Innenohr hinter Amboss, Hammer und Co., deren Erwähnung Erinnerungen an den Biologie-Unterricht wachrufen. In kleinen Übungen sollen die Kursteilnehmer ihr Gleichgewicht durch Kopfbewegungen nach oben, unten und alle anderen Richtungen auf die Probe stellen und gezielt beobachten, wie sich dabei Schritte über eine kurze Distanz verändern und wie der Körper mit einer Art „Abfangverhalten“ reagiert.

Schwierigkeiten bei Schulkindern

Im Dialog hat sich eines sehr schnell herauskristallisiert: Die unterschätzte Bedeutung des Gleichgewichtssinns. Eine Grundschullehrerin schildert, wie die Kinder der vierten Klasse bereits Schwierigkeiten hätten zu balancieren oder eine Vorwärtsrolle zu machen. Grund hierfür sei in erster Linie der Bewegungsmangel, doch auch der Mangel am Testen der eigenen Grenzen. „Viele Eltern reden den Kindern ein, dass sie etwas nicht können. Dann denken die Kinder natürlich auch, dass sie dazu nicht in der Lage seien“, gibt auch ein junger Parcourstrainer in der Runde seine Beobachtungen wieder. „Und das schlägt dann in weniger körperliche Aktivität um.“

Stürzen vorbeugen

Doch nicht nur bei den Kids soll die Stärkung des Gleichgewichts großgeschrieben werden. Auch die Übungsleiter von Senioren- oder Rehagruppen haben ein Augenmerk auf das Thema gelegt, da die Förderung des Gleichgewichtssinns beispielsweise Stürzen entgegenwirken soll. „Man nimmt das eigene Gleichgewicht als selbstverständlich hin, bis es nicht mehr funktioniert“, macht Lehrgangsleiterin Manuela Dziabel deutlich.

Ein beeinträchtigtes Gleichgewicht könne verschiedene Ursachen haben, altersbedingte Einbußen gehören dazu, aber auch Defizite nach Verletzungen, die beispielsweise im Sport zugezogen wurden. Um besser mit solchen Fällen umzugehen und sich prophylaktisch zu rüsten, nahmen die Trainer und sportlichen Erzieher den vierstündigen Input aus dem ersten Teil des Lehrgangs mit, um die erlernten Praxisübungen selbst auszutesten und letztendlich auch als Übungsleiter einzusetzen und zu fördern. Denn eins steht fest: Unser Gleichgewichtssinn ist wichtiger, als wir denken.

