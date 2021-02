Yannick Schreyer: "Das war natürlich ganz extrem"

Gevelsberg Basketball-Abteilungsleiter Yannick Schreyer von SE Gevelsberg über das abrupte Ende eines Booms und die Zukunft des Nachwuchses

Gevelsberg. Die Amateur-Basketballer richten ihren Blick auf den 3. Mai 2021. Das ist der aktuell ins Auge gefasste Termin für einen deutlich verspäteten Start der Saison 2020/21. Yannick Schreyer, Basketball-Abteilungsleiter der SE Gevelsberg, hat noch seine Zweifel, ob dieser Termin gehalten werden kann.

Der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) hat nicht gewartet, bis die Bundesregierung am Mittwoch eine Verlängerung des Lockdowns beschließt. Schon Tage vorher wurde die Entscheidung getroffen, den Start der verkürzten Seniorensaison auf den 3. Mai 2021 zu verschieben. „Unter Berücksichtigung der täglich neu gemeldeten Inzidenzzahlen, der Entwicklung des Infektionsgeschehens und den politischen Entscheidungen“, habe man sich dazu entschieden, diese Verschiebung vorzunehmen, heißt es in der Verbandsmitteilung.

Yannick Schreyer, Basketball-Abteilungsleiter der SE Gevelsberg, unterstützt den Beschluss des Verbandes, glaubt aber nicht daran, dass die Saison 2020/21 noch in irgendeiner Form stattfinden kann. Der 27-Jährige spricht im Interview über die Sehnsucht nach Wettbewerb, das abrupte Ende eines Booms und die Zukunft des Nachwuchses.

Herr Schreyer, wie stehen Sie zur Entscheidung des Verbandes, den Termin für den Saisonstart auf Anfang Mai zu verschieben?

Yannick Schreier: Ich unterstütze das auf jeden Fall. Es ist die absolut richtige Entscheidung. Die aktuellen Geschehnisse – also die Verbreitung der Corona-Mutationen in Deutschland – zeigen, dass man weiter vorsichtig sein muss. Ganz bekämpft haben wir diese Pandemie noch lange nicht.

Glauben Sie, dass der 3. Mai als Termin für einen Saisonbeginn realistisch ist?

Ganz ehrlich, ich glaube nicht daran. Es sei denn, es wird bis dahin deutlich mehr geimpft als bisher. Dann könnten wir vielleicht eine Situation haben, in der es möglich ist. Aber ich bin nicht optimistisch, was das Thema angeht. Wenn wir Pech haben, kann der ganze Spaß ja auch wieder von vorne losgehen.

Schreyer: "Vielen fällt so langsam auch die Decke auf den Kopf"

Wie groß ist im Verein die Sehnsucht nach Wettbewerb?

Ich höre schon von vielen Mitgliedern, die gerne wieder spielen oder trainieren würden. Vielen fällt so langsam auch die Decke auf den Kopf, und sie haben den Bewegungsdrang. Ob auf der Trainings- oder Wettkampfebene, ist da fast zweitrangig.

Wie halten die Mannschaften diese Zeit durch?

Jeder macht für sich Sport, so gut es geht. Wir haben natürlich auch versucht, Online-Training auf die Beine zu stellen und das hat auch eine Weile ganz gut funktioniert, aber beim einen oder anderen fehlte es dann doch an der Bereitschaft und an der Motivation, regelmäßig zu einem Termin zusammen zu kommen und gemeinsame Fitnesseinheiten zu absolvieren. Der Lockdown bringt es auch mit sich, dass jeder etwas auf sich selbst fokussiert ist. Und man kann sich in einer Gruppe einfach besser motivieren, als wenn man alleine zuhause sitzt.

Wie kommen Sie persönlich durch den Lockdown?

Ich komme eigentlich gut damit klar. Ich bin Ingenieur und arbeite im Home Office. Da habe ich mich inzwischen schon dran gewöhnt. Meine Frau und ich halten es ganz gut aus. Die sozialen Kontakte fehlen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ein bisschen rausgehen kann man ja.

Wie ist die Lage des Vereins in der Coronakrise?

Die Frage ist natürlich schon, ob alle Mannschaften so zusammenbleiben, wenn es wieder losgeht. Es hat sich viel getan. Da müssen wir abwarten, ob, auf gut deutsch gesagt, jeder den Arsch hochkriegt, um wieder Gas zu geben. Es kann schon sein, dass viele bequem geworden sind und mehr Wert auf Freizeit und die Familie legen. Vielleicht zieht sich das eine oder andere Mitglied zurück. Bisher habe ich aber überwiegend positive Infos bekommen.

Schreyer: "Der Nachwuchs ist unser wichtigstes Gut"

Ende 2019 sprachen Sie gegenüber dieser Zeitung von einem Boom im Jugendbereich. Wie hart wurde dieser durch Corona gestoppt?

Das war natürlich ganz extrem. Wir haben vor ein, zwei Jahren sehr viele neue Kinder dazubekommen. Zeitweise hatten wir bei der U12 oder U14 bis zu 20 Kiddies in der Halle. Das gab es vorher jahrelang nicht. Ein paar sind gegangen, aber viele geblieben. Der Nachwuchs ist unser wichtigstes Gut. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht weitere Kids im Lockdown verlieren.

Wie hält man die Jugend bei Laune?

Natürlich haben die Trainer auch versucht, über Online-Trainingsvideos und feste Termine, bei denen man gemeinsam Sport gemacht hat, den Kontakt zu halten. Das funktioniert inzwischen nicht mehr ganz so gut. Viele haben ein Tief. Aber die Trainer sagen, viele Kids freuen sich darauf, wenn die Halle wieder geöffnet ist.

Planen Sie bereits die Saison 2021/22?

Die Saison 2020/21 habe ich ja gedanklich schon abgeschrieben. Die nächste planen wir ganz normal. Wir müssen abwarten, ob sie regulär beginnt, oder sich auch nach hinten verschiebt.

