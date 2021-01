Zu viel Schnee: erstes Training fällt aus

Das erste Training am Dienstag fällt aus: Andreas Sander, hier während der Hahnenkamm-Abfahrt 2020 an der Einfahrt zur Mausefalle (5. Platz).

Ennepetal/Kitzbühel. Eigentlich sollte am Dienstag, 19. Januar, das Renn-Wochenende in Kitzbühel mit dem Training beginnen. Eigentlich, den ...

Eigentlich sollte am Dienstag, 19. Januar, das Renn-Wochenende für den Ennepetaler Andreas Sander im österreichischen Kitzbühel beginnen. Doch das erste Training auf dem Hahenkamm ist ausgefallen. Die Strecke wird präpariert. Rund 20 Zentimeter Neuschnee fielen in der Nacht zum Montag. Damit begannen die Arbeiten auf und an der Piste für die vielen Helferinnen und Helfer, darunter 71 Soldaten. Der frisch gefallene Schnee muss von der Strecke gebracht werden. Bis zu sechs Pistengeräte sind dabei im Einsatz. Ab der Hausbergkante ist Handarbeit gefragt.

Am Mittwoch, 20. Januar, und Donnerstag, 21. Januar, geht es mit dem offiziellen Training laut Plan weiter. Der Freitag, 22. Januar, ist für die Abfahrt terminiert. Um 11.30 Uhr geht es los, wenn das ausgefallene Rennen von Wengen nachgeholt wird. Am Samstag, 23. Januar, beginnt für Sander & Co das 81. Hahehnkamm-Rennen. Um 11.30 Uhr geht es für den 31-Jährigen und dem weiteren Welt-Teilnehmerfeld um Abfahrts-Punkte. Am Sonntag, 24. Januar, wird um 10.20 Uhr der Super G gestartet.

