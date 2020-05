Als RWE noch Rekorde in der Bundesliga aufstellte

Essen. Vor 50 Jahren war Bundesliga-Aufsteiger RWE in allen Heimspielen nicht zu schlagen, was noch bis heute Rekord bei allen Erstliga-Neulingen ist.

Der Liga-Betrieb ruht noch immer und es herrscht weiterhin Ungewissheit, wie es weitergehen wird. Gern flüchtet der Fußball-Fan in diesen Tagen in die Vergangenheit. Erinnerungen werden wach. Wie war das noch damals? Wer hat wann gegen wen gespielt und wie ist es ausgegangen? Nostalgie hilft einem in dieser tor- und trostlosen Zeit schon mal über die Runden.

Der Lohn für die Heimstärke war Rang zwölf am Ende

Auch für Rot-Weiss Essen lohnt ein Blick zurück. Denn siehe da, es gibt da ein kleines Jubiläum an der Hafenstraße: Vor 50 Jahren war die Saison in der 1. Bundesliga bereits am 3. Mai offiziell beendet, weil die Weltmeisterschaft in Mexiko bevorstand. Und RWE hatte in jener Spielzeit einen Rekord aufgestellt, der bis heute Bestand hat. Die Rot-Weissen waren als Aufsteiger in den 17 Heimspielen (zwei davon am Uhlenkrug) ungeschlagen geblieben, das hat bis heute kein Erstliga-Neuling geschafft. Der Lohn: Platz zwölf und Klassenerhalt.

Die Saison an der Hafenstraße begann mit einem 1:0 gegen den späteren Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach. Sechs weitere Heimsiege sollten folgen und gleich zehn Unentschieden. Die Roten waren zu Hause eine Macht: Fred Bockholt im Tor, Werner Kik in der Abwehr, geballte Offensivkraft mit Herbert Weinberg, Helmut Littek und „Ente“ Lippens. Der junge Manni Burgsmüller stand vor einer großen Karriere - und, und, und….

In dieser Zeit entstand der „Hafenstraßen Roar“

Die Fans brauchten in dieser Spielzeit ihre Fahnen nicht einmal einzurollen, was sie immer dann taten, wenn sie besiegt und betrübt nach Hause liefen. Übrigens entstand damals auch der berüchtigte „Hafenstraßen Roar“, mit dem die Mannschaft nach vorne getrieben wurde. „Wir haben uns alle die Lunge aus Hals geschrien“, erinnert sich ein eingefleischter RWE-Fan.

Bei den Gegnern war dieser Hexenkessel gefürchtet, alle stöhnten sie und wussten: „In Essen - oh Mann, das wird richtig unangenehm.“ Wie gesagt, nur ein Blick zurück in die Vergangenheit.