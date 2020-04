Athanasios Tsourakis verlässt den ETB Schwarz Weiß

Essen. Nach vier Spielzeiten am Essener Uhlenkrug schließt sich der Mittelfeldstratege dem VfB Speldorf an, vielleicht demnächst in der Bezirksliga.

Fußball-Oberligist ETB Schwarz Weiß Essen wartet wie die Konkurrenz auch auf den Fortgang der Saison, alles ist ungewiss. Worüber die Mannen vom Uhlenkrug aber jetzt Gewissheit haben ist, dass sie zur neuen Spielzeit einen ihrer Leistungsträger verlieren: Athanasios Tsourakis hat sich dem VfB Speldorf, Tabellenvorletzter der Landesliga, angeschlossen. Gut möglich also, dass der 29-Jährige seine Dribbelkünste bald sogar in der Bezirksliga vorführen wird.

Immer wieder mit muskulären Problemen

ETB-Coach Ralf vom Dorp wurde von dieser Neuigkeit kalt erwischt: „Ehrlich gesagt, ist mir diese Nachricht völlig unbekannt. Wir stecken zwar mitten in den Personalplanungen, aber das ist mir neu.“ Vom Dorp, der viel von den Spielaufbau-Qualitäten seines Mittelfeldspielers hält, bedauert diesen Schritt natürlich: „Wenn Atha topfit war, dann war er ein wichtiger Spieler in unserem Team, ein absoluter Leistungsträger.“ Allerdings war der wieselflinke Grieche gerade in dieser Spielzeit immer wieder mit muskulären Problemen und Verletzungen ausgefallen, vielleicht hört der bald 30-Jährige nun auf die Signale seines Körpers.

21 Tore für den ETB in 90 Ligaspielen

Tsourakis war 2016 von der Reserve der Duisburger Zebras an den Uhlenkrug gewechselt und erzielte in 90 Partien für die Schwarz-Weißen immerhin 21 Tore. Beim VfB Speldorf freut man sich natürlich auf den prominenten Neuzugang. „Ich war heilfroh, als er uns zugesagt hat“, sagte der Sportliche Leiter Kevin aus der Wieschen, der sich eine Menge von ihm verspricht. „Das ist einer, der passt super rein. Er hat das perfekte Alter und wohnt vielleicht einen Kilometer vom Platz entfernt“, zählt aus der Wieschen die Gründe für den Wechsel auf. „Er ist sich auch darüber im Klaren, dass es auch in die Bezirksliga gehen kann“, betont er. Tsourakis ist bereits der sechste Neuzugang der offensichtlich ambitionierten Speldorfer.