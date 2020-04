Aufzusteigen hätte nur der SV Rödinghausen verdient

Essen. RWE-Kolumnist Uwe Strootmann sieht im Fußball viele Blasen mit eigenen Interessen und ist gespannt, wie der WDFV die Aufstiegsfrage löst.

Ralf Rangnick dürfte allen Fußballanhängern ein Begriff sein. Und aktuell wohl auch ein guter Beleg dafür, dass zu viel Energy im Drink nicht immer gut tut. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wieso der ehemalige Trainer den Bundesliga-Fußball dermaßen erhöht, so dass seiner Meinung nach eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im „Geistermodus“ aus psychologischer Sicht wichtig für die ganze Menschheit sein kann.

Der Grundgedanke ist schlicht Panik

„Halleluja“ mag man da nur rufen, preiset den gesunden Menschenverstand. Was der Menschheit aktuell helfen kann, ist sicher ganz viel Mut, Geduld, Menschlichkeit und Forschung. Aber wohl kaum Geisterspiele im Bezahlfernsehen. Der Grundgedanke hinter einer solch kruden Aussage ist keiner zum Wohle der Menschheit. Der Grund ist schlicht Panik, dass das Kartenhaus Bundesliga ziemlich schnell zusammenkracht, fließen die TV-Gelder nicht wie gewohnt. Es muss schlimm sein für einige Bundesliga Vereine, langsam aber sicher zu spüren, dass sie doch nicht der Nabel der Welt sind, für den sie sich mittlerweile halten.

Einige Etagen unter der Bundesliga ist man alles andere als der Nabel der Sportwelt, sondern eher lästiger Nabelbruch, kann man doch als Dritt- und Viertligist nichts zur finanziellen Freude der DFL beitragen. Man ist aber trotzdem immer noch da und leidet wie in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft auch unter der Zwangspause; ächzt unter den wirtschaftlichen Folgen und hofft als Verein zu überleben. Möglicherweise fällt das den Vereinen auf der Ebene eines RWE sogar leichter als einem Bundesligisten am Tropfe der TV Vermarktung.

Der Fußball ist in viele Blasen unterteilt

Für einen Verein wie RWE sind TV-Gelder erst gar nicht relevant, da es sie nicht gibt. Eine Zeitlang war es umgekehrt sogar so, dass ein übertragender Sportsender seinerseits Geld vom gastgebenden Verein erwartete, um Produktionskosten zu decken. Nein, RWE und alle anderen leben wie in einer prähistorischen Zeit vom zahlenden Fan und den Sponsoren. Fehlen die dann, bleibt auch hier das Geld aus und müsste der Laden eines Tages dicht gemacht werden.

Geisterspiele sind also keine Option für den RWE, würden sie nur Kosten verursachen, anstatt einen Cent Einnahme zu generieren. Auch hier wird also klar: Der Fußball kann definitiv nicht mehr als Einheit gesehen werden. Der Fußball ist in viele Blasen unterteilt, in der es sich nach eigenen Interessen lebt. Aber selbst in den einzelnen Blasen gibt es jede Menge unterschiedliche Interessen.

Nur RWE war erwartungsgemäß dagegen

In der für uns relevanten Regionalliga West gab es diesbezüglich vergangenen Mittwoch eine Videokonferenz, um mal in der Blase so abzuklopfen, wie man sich das weitere Vorgehen so vorstellt. 16 Vereine nun votierten dort für einen sofortigen Saisonabbruch, die kleinen Fohlen enthielten sich und der RWE war erwartungsgemäß dagegen, wünscht ein sportliches Ende der Saison. Egal, wann das auch sein wird. Grundsätzlich ist ein sofortiger Abbruch aller noch offenen Ligen, egal welcher Sportart, ein sauberer Schnitt.

Unterschiedlich jedoch in vielen Sportarten der Umgang mit den sportlichen Folgen, die ein sofortiger Abbruch nach sich zieht. Hier kann ich verstehen, warum RWE die scheinbar schon angedachte Option „Aufstieg/Relegation Verl“ mehr als anzweifelt. Übrigens, das gebietet die sportliche Fairness: Sportlich aufzusteigen hätte einzig und allein der SV Rödinghausen verdient! Aber sie wollen nicht. Aber warum nun der SC Verl? Klar, Tabellenzweiter aktuell, aber auch etwas kurios. Muss man so festhalten.

Das Präsidium des WDFV soll nun entscheiden. Das kann heiter werden…