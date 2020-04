Bredeneyer Damen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht

Essen. Nach dem Aufstieg aus der Verbandsliga im Vorjahr sicherte sich das Team nun auch die Niederrheinmeisterschaft in der Winter-Hallenrunde.

Nachdem der Tennisverband Niederrhein den Wettspielbetrieb der Winterrunde 2019/2020 vorzeitig beendete, wurden nur in den offenen Klassen von der Niederrhein- bis zur 2. Verbandsliga alle Spiele durchgeführt. Das trifft allerdings zum großen Teil jedoch nicht auf Senioren und die Bezirke zu. Über das weitere Prozedere entscheidet der Spielausschuss des TVN.

Für die Sommersaison, die für Anfang Mai geplant war, wurde ein Notspielplan erstellt. Danach dürften die Medenspiele der Erwachsenen und der Jugend frühestens am 9. Juni beginnen. Damit fallen in diesem Jahr die für den Zeitraum vom 7. bis 14. Juni geplanten Verbandsmeisterschaften aus.

Niederrheinliga

Die Damen des TC Bredeney feierten die Niederrheinmeisterschaft. Nach ihrem Aufstieg aus der Verbandsliga im Vorjahr wurden sie souverän ihrer Favoritenrolle gerecht. Ungeschlagen ohne einen Punktverlust setzten sie sich gegen Moers-Asberg, NBV Velbert, TC Solingen, Bayer Wuppertal und den Rochusclub Düsseldorf durch. Im Spitzenspiel sicherte sich das Team vom Zeißbogen in der Besetzung Mina Hodzic, Michele Tongers, Julia Mikulski und Leonie Schuknecht durch ein 6:0 gegen den Gladbacher HTC den Titel. Am Erfolg waren noch Laura Böhner, Mara-Sophie Burger, Cassandra Kolender und Patricia Böntgen beteiligt.

Verbandsliga

Die Damen des ETB steigen als Tabellenerster der Verbandsliga, Gruppe 1, wieder in die Niederrheinliga auf. Mit Imke Küsgen als Neuzugang und Spitzenspielerin machte es das Team um die Mannschaftsführerin Meike Berger im Duell mit dem TC Rheinstadion aber sehr spannend. Bei jeweils 9:1-Punkten, 24:6-Matchpunkten und 52:14/51:55-Sätzen war das bessere Verhältnis der Spiele von 338:139/327:169 entscheidend für die Meisterschaft vor den Düsseldorferinnen. Hinter Imke Küsgen, die in der Sommersaison wieder zum Etuf in die Regionalliga wechselt, kamen Vivian Polak, Claudia Alkan, Marija Bodrozic, Meike Berger und Fleur Holtkamp zum Einsatz.

2. Verbandsliga

Die Damen des Etuf waren in der 2. Verbandsliga mit beiden Mannschaften erfolgreich. Die Erstvertretung setzte sich in der Gruppe 1 mit 8:2-Punkten vor dem TuB Bocholt (7:3) durch. Am letzten Spieltag reichte ein 3:3 für das von Carolin Raschdorf angeführte junge Team gegen den Verfolger. Das 13-jährige Talent wechselte zwischenzeitlich zum TC Bredeney. Zum Einsatz kamen noch: Laura Bastian, Antonia Roessli, Katharina Fielhauer, Jule Schulte, Karlotta Seidelmann, Teresa Teschendorf, Karlotta Seidelmann und Anjuscha Tiggemann.

Die zweite Mannschaft blieb in der Gruppe 3 bei 8:2-Punkten ebenfalls ungeschlagen und verwies den MTV Kahlenberg auf Rang zwei. Das Team: Katharina Fielhauer, Johanna Lambrich, Nina Knippert, Karlotta Seidelmann, Sophie Schneider, Laura Elsenheimer.

Herren Niederrheinliga

Der TC Bredeney sicherte sich nach einem schwachen Saisonstart mit 1:5-Punkten durch drei 6:0-Erfolge zum Saisonabschluss den Klassenerhalt. Entscheidend war der ungefährdete Sieg im letzten Spiel gegen den Konkurrenten Solinger TC in der starken Besetzung mit Mats Moraing, Peter Torebko, Kim Möllers, Alen Hodzic, Liam Schiemann und Aaron Williams. Zum Einsatz kamen im Laufe der Saison noch Mats Rosenkranz, Oscar Moraing, Julius Upel, Bjarne Mannheims und Maik Moraing.