Bundesligaspielerin vom TC Bredeney sammelt für guten Zweck

Tennis und soziale Verantwortung schließen einander nicht aus. Ein Beispiel dafür ist Nicola Geuer aus der Bundesliga-Mannschaft des TC Bredeney. Als Botschafterin der Organisation „Du musst kämpfen“ mit Sitz in Frankfurt setzt sich die 32-Jährige mit großem Engagement ein. Im vergangenen Jahr richtete sie in Duisburg ein Charity-Turnier für die Organisation aus.

Bei dem von Nicola Geuer veranstalteten Charity-Tennisturnier mit abendlicher Sommergala spielten Sponsoren mit Stars aus den Bereichen Tennis, Eishockey, Fußball und Entertainment Doppel für den guten Zweck. Auch Peter Torebko aus der Zweitliga-Mannschaft des TC Bredeney beteiligte sich an der Veranstaltung „Nicky Geuer and Friends powered by ifm Grüter Rechtsanwälte und Notare“.

Essener Uniklinik und Duisburger Kinder- und Jugendtisch profitieren

Der Erlös von 20.000 Euro wurde zur Hälfte an die Sporttherapie der Kinderonkologie der Uniklinik Essen übergeben. Hier erhalten die Kinder während und nach der Chemotherapie ein Sportprogramm, das an den Gesundheitszustand angepasst ist und nachweislich den Heilungsverlauf unterstützt. Dieses Sportprojekt nennt sich „Active Onko Kids“, das Nicola Geuer ganzjährig unterstützt.

Die restliche Summe des Turniererlöses ging an den Kinder-und Jugendtisch „Immersatt e.V.“ in Duisburg. Dort bekommen bedürftige Kinder eine warme Mahlzeit, Hilfe bei den Hausaufgaben und Angebote für die Freizeit.

Weiteres Engagement während Corona

Und auch während der Corona-Pandemie blieb Nicola Geuer nicht untätig: „Ich habe durch Spenden von ‘Du musst kämpfen’ Lebensmittel für ’Immersatt’ eingekauft“, sagt die Tennisspielerin. Das multifunktionale Versorgungsnetzwerk gegen Kinderarmut im Raum Duisburg ist zwar geschlossen, aber „Immersatt“ beliefert während der Krise die Familien mit Lebensmitteln und Spielsachen.

Auch künftig möchte sich Geuer engagieren und die Veranstaltung aus dem vergangenen Sommer etablieren: „In diesem Jahr ist unser Charity-Turnier für den 4. Juli erneut in Duisburg geplant. Aufgrund der aktuellen Situation steht jedoch noch ein Fragezeichen hinter dem Event. Sollten wir es verschieben müssen, werden wir versuchen, es zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.“

Zur Person: Die sportliche Laufbahn von Nicky Geuer begann beim TC Eintracht Duisburg. Nach ihrem Einsatz 2005 beim Zweitligisten BW Bocholt begann 2008 ihre Profilaufbahn. Ein Jahr später wurde sie Deutsche Vizemeisterin. Im Finale unterlag sie Andrea Petković. 2011 stieg sie mit GW Ratingen in die 1. Bundesliga auf. Seit 2018 spielt die Doppelspezialistin (2017 Position 91 WTA, Einzel 276) beim TC Bredeney, mit dem sie im Vorjahr Deutscher Vizemeister wurde.