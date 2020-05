Corona-Session bei VV Humann auch mit Olympia-Teilnehmern

„Der will nur spielen.“ Man kennt den Spruch allzu entspannter Hundebesitzer, der aber irgendwie auch seinen Platz in der Corona-Krise gefunden hat. Ja, auch die U18-Volleyballer des VV Humann wollen spielen, doch dieser Wunsch bleibt ihnen derzeit verwehrt. Ausgerechnet vor den Westdeutschen Meisterschaften, wo der Titelverteidiger aus Steele zu den Favoriten gezählt hätte, war plötzlich Schluss. „Das ist eine ehrgeizige Truppe“, sagt Trainer Peter Bach (46). „Und der Saisonabbruch war schon sehr frustrierend, weil alle unheimlich viel investiert haben.“

Aber Not macht ja erfinderisch. Und wer Peter Bach kennt, der weiß, dass dieser Mann immer und jederzeit etwas auf Lager hat. Ehrgeizig ist er, engagiert und kreativ. Man könne nie vorhersagen, was der „Bacher“ so als nächstes in Angriff nehme, sagte mal ein ehemaliger Volleyball-Kollege über ihn. Ein Phänomen, denn schließlich ist der Familienvater als leitender Oberarzt in einem Herner Krankenhaus zeitlich schon hinreichend ausgelastet.

Corona-Pause sinnvoll nutzen

Gleichwohl wollte der Coach, der von einer Corona-Pause und nicht -Krise spricht, die sportliche „Auszeit“ sinnvoll nutzen und organisierte kurzerhand für seine Youngster ein Treffen im Netz. „Es ist keine leichte Zeit, wenn man einfach nur spielen will“, heißt es in der Ankündigung auf der Vereinsseite. „Aber gemeinsam lässt es sich leichter ertragen, dass alle Meisterschaften und Turniere abgesagt worden sind.“

Seit Ende März lädt Bach dreimal in der Woche (Dienstag, Donnerstag und Sonntag) zu einer ungewöhnlichen Videokonferenz, die gut zwei Stunden dauert. Und seine Spieler machen mit. Bis zu 30 Teilnehmer sind regelmäßig eingeloggt. „Das fühlt sich schon gut an“, freut sich der Coach über diese Resonanz und das Engagement. „Ich habe sie aber auch ein bisschen genötigt, selbst etwas dazu beizutragen“, schmunzelt der Initiator.

Referate, Interviews und Wort-out

Die jungen Volleyballer müssen zu Beginn kurze Referate vortragen über Technik und Taktik. Danach geht es über zu Themen der Sportphilosophie und -psychologie, sozusagen ein bisschen Lebenshilfe auch fürs Hallenparkett.

Mit dabei ist stets ein Ehrengast, der nicht nur aus den eigenen Reihen stammt. Aus der langen Bundesliga-Geschichte des VV Humann gibt es genügend Größen wie , der einst mit VVH in der 1. Liga schmetterte.

Aber es stehen auch externe Promis auf der Gästeliste. Michael Warm, Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister Friedrichshafen, war ebenso schon auf Sendung wie Beach-Profi Stefan Windscheif, Olympia-Teilnehmer Christian Dünnes oder US-Auswahlspieler Dustin Watten, bei dem das Gespräch selbstverständlich auf Englisch geführt wurde. Sie alle stellten sich den Fragen und legten ihren Erfahrungsschatz offen.

Einfach Bock, endlich wieder zu spielen

Soweit die Theorie. Sportlich aktiv sind sie allerdings auch in diesen zwei Stunden. Die jungen Volleyballer dürfen Videos von sich einreichen für eine Art Sport-Challenge (z. B. Jonglage). Und zum Ausklang gibt‘s ein halbstündiges Work-out der Athletik-Abteilung mit sinnigen Namen wie „Blood Sweat Tear“ (Blut, Schweiß Träne) „No Mercy“ (keine Gnade) oder Terminator.

Hört sich gut an, interessant und spannend, keine Frage. Aber Peter Bach weiß auch, dass es nur ein schwacher Trost ist für die abgebrochene Saison: „Die Jungs haben einfach Bock, endlich wieder zu spielen und sind natürlich wesentlich lieber in der Halle selbst am Ball.“