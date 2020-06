Corona: Sportwart Fuchs Hygiene-Beauftragter bei Tusem Essen

Die Mitteilung der Sport- und Bäderbetriebe, dass nun auch die Hallen in Essen geöffnet sind, haben die meisten Tischtennis-Vereine sofort genutzt, um nach zweimonatiger Pause mit dem Training wieder zu beginnen. Unter ungewöhnlichen Bedingungen allerdings. Der Deutsche Tischtennis Bund (DTTB), der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sowie die Landessportverbände haben dafür ein ausführliches Schutz- und Handlungskonzept erstellt, welche Maßnahmen unbedingt eingehalten werden müssen.

Hygiene-Beauftragter im Tischtennis: Tusem-Sportwart Hans Fuchs. Foto: Kerstin Kokoska

Eine Umfrage bei den Essener Vereinen ergab, dass das Gros auf dieser Basis auch handelt. Bei der Umsetzung der Vorschriften ist es allerdings nicht damit getan, einen „Hygiene-Beauftragten“ zu ernennen. Beim Tusem hat Sportwart Hans Fuchs „Verhaltensrichtlinien“ für alle Mitglieder erarbeitet, die den Ablauf des Trainingsbetriebes - ohne Seiten- und Partnertausch - in allen Einzelheiten regelt.

Verhaltensrichtlinien erarbeitet

Diese beinhalten eine verringerte Zahl der Tische, einen Belegungsplan nach Voranmeldung für die Halle an der Planckstraße und Waldlehne, wo die Umkleideräume und Duschen nach wie vor nicht benutzt werden dürfen.

Natürlich müssen demnach auch die Hygiene- und Abstands-Vorschriften eingehalten werden, eine regelmäßige Reinigung der Tische gehört dazu und, und, und….. Die Vereine haben sich verpflichtet, die Vorschriften einzuhalten, um mit diesen auferlegten Einschränkungen das Training wieder aufnehmen zu können.

Hygiene-Maßnahmen beim Tusem, dazu gehört auch, die Platte regelmäßig zu desinfizieren. Foto: Tusem

Logistische Vorbereitung der Saison steht im Vordergrund

Für den 64-jährigen Hans Fuchs, der am 1. April nach Erreichen der Altersgrenze als Mitarbeiter der WTTV-Geschäftsstelle ausgeschieden ist, bedeutet das, dass er sich in einer ansonsten ereignisarmen Zeit nicht bequem zurücklehnen kann. Die logistische Vorbereitung der kommenden Spielzeit steht im Vordergrund, aber der Tusem-Sportwart kann dem Saisonabbruch auch etwas Gutes abgewinnen: „Sechs Aufstiege unserer Teams in die nächsthöhere Klasse sind auch ein positiver Nebeneffekt in der Corona-Krise.“

Der Tusem hat von dem vorzeitigen Saisonende profitiert: Die Tusem-Damen sind als Tabellenzweiter der Bezirksliga aufgestiegen und gehören künftig zusammen mit DJK Franz-Sales-Haus der Verbandsliga an. Der 1. Herren-Mannschaft genügte sogar ein dritter Rang, um nach drei Jahren die ersehnte Rückkehr in die Landesliga zu schaffen und dieser Aufstieg war mitentscheidend dafür, dass der frei gewordene Platz jetzt durch die eigene Zweitvertretung eingenommen werden kann.

Keine gravierenden Personalveränderung beim Tusem

Mit lediglich zwei Abgängen gab es auch keine gravierenden personellen Veränderungen, zumal denen sechs Zugänge gegenüberstehen. In Stefan El Faramawy (bisher SW Velbert) kehrt ein alter Bekannter auf die Margarethenhöhe zurück, der den neuen Landesligisten zusammen mit dem jungen Maxim Vutov (Olympia Mülheim) ergänzen soll.

Das Damen-Team erhält durch Nayra Sofia Romero Cuellar von Bayern München Verstärkung und mit den Zugängen von Richard Köster-Heuschen (Union Düsseldorf) sowie Harry Wu (SG Heisingen) hoffen die Jungen, in der Verbandsliga möglichst ganz vorne mitmischen zu können.