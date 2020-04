Coronavirus: Zweitligist Rolling Bears bangt um Existenz

In den letzten Wochen ist es ruhig geworden um die Essener Rollstuhlbasketballer. Das Coronavirus hat auch den Hot Rolling Bears einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Zum einen gilt es, einen schlagkräftigen Kader für die neue Saison in der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga zusammenzustellen, auf der anderen Seite ist aber - auch aufgrund der Krise - das Geld knapp, so dass sich die Planungen als immer schwieriger erweisen.

Nachdem die Bears Anfang März die fast schon sicher geglaubten Playoffs um den Aufstieg in die erste Bundesliga verpasst hatten, wurden in den darauffolgenden Tagen erst einmal die Wunden geleckt und dann die nächste Spielzeit in Angriff genommen. Kurz darauf wurde der bis dahin in fast alle Ligen noch laufende Spielbetrieb aufgrund von Corona eingestellt.

Regularien für die kommende Spielzeit sind geklärt

Der Verband beendete die Spielzeit 2019/2020 vorzeitig und gab nach wenigen Tagen einige Entscheidungen für die Saison 2020/21 bekannt: BBC Münsterland und die Mainhatten Skywheelers steigen in die 1. Bundesliga (RBBL) auf. RB Zwickau und Roller Bulls Ostbelgien steigen in die 2. Liga Nord ab. Hinzu kommt Aufsteiger Alba Berlin als dritter, neuer Gegner für die Essener.

Bears-Vorsitzender Ronny Berger Foto: Michael Gohl

Die Regularien sind somit geklärt, doch wer kann in der jetzigen Situation überhaupt eine Einschätzung abgeben, wann bzw. wie überhaupt wieder gespielt werden kann? „Die jetzige Situation ist für uns insgesamt sehr schwierig“, sagt der Bears-Vorsitzende Ronny Berger: „Auf der einen Seite versuchen wir ein starkes Team zusammenzustellen, um auch in der nächsten Saison wieder eine gute Rolle in der 2. Liga zu spielen, was aber nach dem erneuten Nichtaufstieg nicht einfach ist, da die Konkurrenz nicht schläft und bereits versucht, Leistungsträger von uns abzuwerben.“

Ein schwieriger Spagat für den Verein

Und Berger weiter: „Auf der anderen Seite kämpfen wir bei den Bears gerade ums Überleben. Allein zum offiziellen Ende der Saison (30. April) wurden zugesagte Gelder in Höhe von 7500 Euro nicht gezahlt, da Sponsoren und Förderer in dieser schwierigen Situation natürlich andere Probleme haben als den Rollstuhlbasketball zu unterstützen.”

Eine grundsätzlich kniffelige Situation für den Essener Zweitligisten. Hier die fehlende Einnahmen, dort Hallenmieten, Übungsleiterkosten, Verbandsgebühren usw.. „Ich hoffe“, sagt Berger und sendet gewissermaßen einen Hilferuf, „dass uns unsere vielen Fans und Freunde, aber auch die Sponsoren und Förderer in dieser schwierigen Zeit unterstützen und weiterhin an die Hot Rolling Bears glauben. Denn ohne weitere finanzielle Hilfe werden wir das alles nicht stemmen können.”