Coronazeit: Über 300 Vereine verkaufen Geisterspiel-Tickets

Essen. Idee für eine neue Onlineplattform entstand beim TC Freisenbruch. In der Corona-Krise können Vereine durch virtuelle Heimspiele Geld einnehmen.

Auf den ersten Blick klingt es nach Normalität: Endlich wieder eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel kaufen, Bier und Bratwurst dazu, herrlich! Das Problem: Das Ganze spielt sich nur virtuell ab. Immer mehr Vereine verkaufen Tickets für Spiele, die nie stattfinden. Eine neue Plattform macht’s möglich.

Ins Leben gerufen wurde „geisterspieltickets.de“ vom TC Freisenbruch. „Wir sind ja sowieso online unterwegs“, sagt Initiator Gerrit Kremer. Die Essener bezeichnen sich gerne als „digitalster Klub Deutschlands“. Doch auch vor dem macht die Corona-Krise freilich nicht Halt.

„Nicht alle Vereine haben die technische Expertise“

Im Internetforum kam schließlich die Idee auf, Geisterspieltickets zu verkaufen – sprich Karten für Spiele, die wohlweislich nie stattfinden, um dennoch Einnahmen zu generieren. „Die Bochumer haben glaube ich damit angefangen, aber auch von RWE, Lok Leipzig oder Kickers Offenbach hat man es ja mittlerweile gehört“, sagt Kremer.

Für einen Verein allein, wäre der Aufwand aber zu hoch gewesen. Daher entschieden sich Kremer Co., ihr technisches Know How auch anderen Vereinen zur Verfügung zu stellen. „Es haben ja nicht alle die technische Expertise.“

Produktpalette wuchs immer weiter an

Am 1. April ging die Plattform schließlich online. Wohlgemerkt nicht als Aprilscherz. „Das Lustige war allerdings, dass wir schon von Vereinen gefunden wurden, als nur der Testmodus online war“, erzählt Gerrit Kremer.

Seitdem sind die Initiatoren im steten Austausch mit den Vereinen. Konnten neben den Eintrittskarten anfangs nur virtuell Bier und Bratwurst verkauft werden, ist die Produktpalette mittlerweile gewachsen. Neben der Kiste Bier und der Limonade kann jeder angemeldete Klub auch eigene Angebote einstellen.

Jugendabteilungen setzten auf Süßes statt Bier

„Es haben sich Jugendabteilungen gemeldet, die natürlich ungern Bier verkaufen wollten und stattdessen zum Beispiel eine gemischte Tüte Süßigkeiten“, berichtet Kremer. Andere setzen auf Kaffee und Kuchen. Auch vegane Angebote soll es bereits geben. „Veganer feiern uns ohnehin, weil wir Würste verkaufen, die nie gegessen werden“, lacht der Initiator.

325 Vereine mit 2800 Tickets, fast 2300 Würstchen und 3500 Bierchen waren in kurzer Zeit schon mit dabei. Und es werden stündlich mehr. Auf der Liste stehen längst nicht mehr nur Fußballvereine. „Anderen Sportarten geht es ja genauso“, weiß Gerrit Kremer – und ergänzt: „Selbst im Profibereich anderer Sportarten ist die Abhängigkeit von Eintrittskarten noch einmal deutlich höher als im Fußball.“

Volleyballerinnen wollen 600 Tickets verkaufen

Zu den fleißigsten Sammlern gehört etwa der VC Allbau Essen, der mit seinen Volleyballerinnen in der zweiten Bundesliga spielt. 600 Tickets haben sich die „Pottperlen“ vorgenommen. Auch der FC Karnap gehört zu den Top fünf.

„Das sind Vereine, die schon über 1000 Euro eingesammelt haben“, verrät Gerrit Kremer. „Manche Vereine kommen innerhalb weniger Stunden auf ein paar hundert Euro., Das hätte ich vorher nicht gedacht.“

Paket für die sozialen Netzwerke

Zu Gute kommt den Klubs natürlich die leichte Verbreitung über die sozialen Medien. „Geisterspieltickets.de“ bietet nach der Anmeldung ein Paket mit den gängigen Formaten für Facebook und Instagram an. „Die eigenen Mitglieder und Fans kann man schnell informieren“, weiß auch Kremer.

Und wie lange soll die Aktion laufen? Darüber haben sich die Initiatoren noch keine ernsthaften Gedanken gemacht. „Mein Eindruck ist aber: Es geht keiner davon aus, dass in naher Zukunft wieder gespielt werden kann“.

Gut, dass die Vereine dann wenigstens auf Einnahmen in Form von virtuellem Bier und Online-Bratwurst zurückgreifen können.